Temptation Island, Valeria sta seguendo un copione degli autori? Il web nota un dettaglio (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Temptation Island è accaduto un episodio molto particolare che ha fatto credere al web che Valeria stesse seguendo un copione. La ragazza si è trovata ad assistere a delle scene davvero imbarazzanti del suo compagno Ciavy, per tale motivo, ha deciso di vendicarsi.

La protagonista si è molto avvicinata ad un tentatore, ma lo ha fatto in un modo parecchio ambiguo, che ha fatto sorgere parecchi dubbi negli spettatori. Nel dettaglio, la ragazza sembrava recitare in modo plateale.

Valeria recita un copione a Temptation Island?

La storia d’amore tra Ciavy e Valeria, già nella prima puntata, è giunta ad un punto di collisione. Il ragazzo non ha parlato molto bene della donna che ha al suo fianco, dipingendola come una gelosa ossessiva. Inoltre, il giovane si è molto avvicinato ad una tentatrice lasciandosi andare a momenti parecchio ravvicinati. Valeria, dal canto suo, è rimasta profondamente delusa dal comportamento del suo compagno, al punto da arrivare a meditare una sorta di vendetta.

Nello specifico, la fanciulla si è lasciata trasportare dalle avances di un tentatore, al punto da farsi fare anche una sorta di succhiotto sul collo. Proprio tale scena, però, è stata profondamente criticata dagli utenti del web. Moltissimi telespettatori di Temptation Island hanno notato che il comportamento di Valeria fosse alquanto ambiguo dato che sembrava recitare un copione. Per tutto il tempo, infatti, la donna non ha fatto altro che guardassi attorno, come fosse alla ricerca di un qualcosa. (Clicca qui per il video)

I commenti del web

Gli utenti di Twitter più attenti non hanno potuto fare a meno di notare questo dettaglio e di manifestare la loro opinione sui social. Su tale social, infatti, si sono distinti una miriade di commenti di utenti che hanno accusato Valeria di recitare un copione studiato ad hoc dagli autori di Temptation Island. Mentre il tentatore le dava i baci sul collo, infatti, la fanciulla si guardava attorno come alla ricerca della telecamera giusta che l’inquadrasse.

Anche la reazione di Ciavy è stata alquanto ambigua. Il giovane, infatti, si è infastidito, ma non più di tanto. Questo sta facendo avanzare sempre di più l’ipotesi che i due si siano messi d’accordo per fare un po’ di scalpore e attirare a sé le telecamere. Se questo era davvero il loro intento, ci sono riusciti in pieno.