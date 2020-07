Jasmine Carrisi in gabbia: la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso lascia tutti senza fiato [FOTO]

Jasmine Carrisi e il suo primo singolo ‘Ego’

Da qualche settimana Jasmine Carrisi è al centro dell’attenzione per il suo debutto nel mondo delle musica. Infatti da poco è uscito il suo primo singolo ‘Ego’, un testo rapper scritto dalla 19enne. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso non è più una bambina e una dimostrazione la dà lei stessa attraverso degli scatti su Instagram.

La ragazza è di una bellezza mozzafiato e ricorda moltissimo le sorelle Cristel, Ylenia e Romina Junior. Inoltre ha un dono che ha ereditato dal padre: la voce. Per tale ragione, oltre a studiare a Milano la giovane vuole intraprendere questa strda e magari un giorno diventare una cantante affermata come il Maestro di Cellino San Marco.

La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso dentro una gabbia

Come accennato prima, qualche ora fa la bella Jasmine Carrisi ha letteralmente fatto impazzire il popolo dei social grazie ad uno scatto che la stessa ha postato su Instagram. Esattamente come il padre Al Bano, la 19enne ha una grande passione per la musica, di conseguenza vuole rincorrere a tutti i costi il suo sogno.

Nel suo profilo personale la sorella maggiore di Bido appare dentro ad una gabbia, a quanto pare è il set in cui è stata girata la videoclip del suo primo singolo ‘Ego’. Un brano che oltre a trovarsi in tutte le piattaforme digitali, la stessa Carrisi e la madre Loredana Lecciso stanno sponsorizzando sui loro canali social. (Continua dopo il post)

Le parole di Al Bano sulla figlia Jasmine

In occasione dell’uscita del singolo ‘Ego’, Jasmine Carrisi è stata raggiunta da un giornalista del magazine Tv Sorrisi e Canzoni. Oltre a lei era presente anche il padre Al Bano. E proprio quest’ultima sulla canzone in questione ha confessato: “Il pezzo se l’è scritto da sola, ha chiesto aiuto al mio collaboratore, il maestro Alterisio Paoletti, e poi ha fatto tutto lei. Senza chiedermi nulla. Un giorno mi ha detto: “Papà, vuoi ascoltare un brano?”. Non potevo dire di no”.

Ovviamente il Maestro salentino ha provato una gioia immensa e la figlia l’ha positivamente stupito. “Il pezzo è di un’attualità pazzesca, parla il linguaggio dei giovani che io non potrei mai utilizzare per ovvi motivi, anche se negli ultimi anni mi sono introdotto nel mondo del rap collaborando con Rovazzi e con J-Ax”, ha concluso l’ex marito di Romina Power.