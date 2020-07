Grande Fratello Vip: ex ballerina e showgirl pronta a tornare in tv con il reality? Le indiscrezioni

Una donna di spettacolo, lontana dalla tv da diversi anni, potrebbe tornare proprio come concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco di chi si tratta

GF Vip: ex ballerina e showgirl pronta a tornare in tv?

In questi giorni è spuntato un altro nome in lista per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il giornalista Alberto Dandolo tramite il settimanale Oggi ha fatto sapere che potrebbe tornare presto in tv Matilde Brandi. L’ex ballerina e showgirl da diverso tempo non appare in tv avendo preferito dare priorità alla sua famiglia piuttosto che alla carriera. Tuttavia, a Cologno Monzese gira voce che sarà una delle partecipanti della quinta edizione del reality.

Matilde Brandi, classe 1969, ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni Novanta come ballerina nelle più famose trasmissioni Rai. Ma non solo, ha partecipato anche a trasmissioni Mediaset come prima ballerina e nel 1998 ha debuttato anche come conduttrice. Come non ricordare gli anni 2000 in cui ha preso parte al Bagaglino e ha iniziato a fare spettacoli teatrali. Ha lavorato con personalità importanti come Adriano Celentano, Gigi Proietti, Maurizio Costanzo.

Ovviamente, Matilde è nuova nel mondo dei reality. Tuttavia, dopo un periodo in cui si è dedicata solamente ala sua famiglia (ha due gemelle avute nel 2006 con Marco Costantini), adesso sta pensando davvero di tornare in tv in un ruolo inedito? Voi che cosa ne pensate? (Continua dopo la foto)

Le parole di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha condotto per la prima volta il Grande Fratello Vip nella quarta stagione e si è concentrato molto sulle storie personali dei partecipanti. Per questo è stato molto apprezzato da Mediaset che ha confermato immediatamente la quinta stagione. Questa arriverà su Canale 5 a settembre con il doppio appuntamento settimanale e un cast eccezionale.

Infatti, lo stesso Alfonso ha detto che già prima dell’estate due vip famosissimi avevano già firmato il contratto e che nelle settimane successive ha fatto ben 40 colloqui. Cantanti e attori, ritrovandosi senza lavoro per il Coronvirus, hanno pensato di affrontare l’esperienza nel reality. Inoltre, anche i giovani fanno a gara per poter entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Per il momento pare che ci sia quasi la sicurezza sulla presenza di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, ma sono circolati anche altri nomi. Parliamo di Cristina Buccino, Patrizia De Blanc, Vera Gemma, Tosca D’Aquino, Annalisa Chirico e Chiara Nasti. Alcuni si sono candidati pubblicamente, come Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro, altri hanno preferito rifiutare la proposta, come Alessandra Mussolini.