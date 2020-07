Temptation Island, Valentina potrebbe lasciare Ciavy. Ecco l’indizio

Valentina potrebbe lasciare Ciavy

Ieri, giovedì 2 luglio, ha avuto inizio Temptation Island. Al timone della conduzione c’è sempre Filippo Bisciglia che accompagnerà le coppie nell’avventura ricca di tentazioni. Tra queste c’è quella composta da Valentina e Ciavy. La prima mostra di essere matura per i suoi 27 anni, l’altro sembra l’esatto opposto.

Ama il suo lavoro di PR e al momento non lo lascerebbe per costruire una famiglia. Valentina ha un bimbo nato da una relazione precedente, però ne vorrebbe altri. Si è messa in gioco per capire se Ciavy può starle accanto. Se lui si diverte, dichiarandosi non innamorato, lei si sta lasciando andare tra le braccia di Alessandro Basciano, la non scelta della tronista Giulia Quattrociocche.

‘Mi mancano le piccole attenzioni da anni ormai’

Valentina potrebbe lasciare Ciavy per Alessandro? Questa è la domanda che si stanno ponendo in tanti sui social. Non è la prima volta che una fidanzata va via dal villaggio con un tentatore. Nelle precedente edizione Jessica Battistello, per esempio, lasciò Andrea Filomena per approfondire la conoscenza di Alessandro Zarino.

Tra i due c’è stato un ritorno di fiamma e Alessandro ebbe la possibilità di sedersi sul trono di Uomini e Donne. Questo discorso potrebbe non valere per Valentina e Ciavy, dato che hanno tanti problemi irrisolti. L’ex corteggiatore di Giulia le sta dando tante attenzioni, alle quali lei non era più abituata. Quando le coppie si sono separate, Ciavy non ha salutato la partner.

Ciò dimostra che qualcosa è cambiato, in quanto è stato confermato dal ragazzo durante una conversazione in spiaggia. Valentina sta riflettendo sul suo rapporto, ma allo stesso tempo trascorre bei momenti con Alessandro. Entrambi sono diventati genitori troppo presto, dunque hanno vissuto situazioni abbastanza simili. Si capiscono al volo e l’intesa è palese per i telespettatori.

Ciavy teme Alessandro

Durante la visione dei video del primo falò, Ciavy non ha nascosto il dispiacere nel vedere la sua fidanzata accanto a un altro. A tavola ha notato che era molto vicina ad Alessandro. Lui le stringeva la mano con una confidenza tale da far preoccupare. Come se non bastasse si sono tuffati in piscina vestiti per poi uscire ed asciugarsi a vicenda. I fan del reality sperano che possa scoccare la scintilla tra il tentatore e Valentina.