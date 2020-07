“Una pantera nel verde”: Loredana Lecciso col body nel giardino di Cellino, Al Bano si compiace [FOTO]

Loredana Lecciso torna a far parlare di sé

L’intera famiglia Carrisi da qualche settimana è tornata al centro dell’attenzione. Oltre alle dichiarazioni di Al bano sulla sua pensione e il singolo della figlia Jasmine, ora è il turno di Loredana Lecciso. Quest’ultima, dopo un periodo di inattività è tornata a postare sul suo account Instagram.

I follower hanno atteso molto tempo per vedere un nuovo contenuto, ma ne è valsa la pena. Infatti l’ex soubrette salentina ha tirato fuori tutta la sua sensualità postando uno scatto davvero accattivante e sensuale. Ovviamente la sua iniziativa ha divoso il popolo del web a metà: una parte l’hanno riempita di complimenti mentre altri l’hanno aspramente criticata.

Loredana Lecciso in body nel giardino di Cellino San Marco

Nelle ultime ore Loredana Lecciso ha lasciato di stucco tutti coloro che la seguono su Instagram attraverso uno scatto in cui appare in forma più che mai. La compagna di Al Bano mette in mostra le sue gambe chilometriche che sono in bella vista grazie ad un body nero molto semplice ma nello stesso tempo sensuale.

Un outifit ammiccante che fa vedere le forme generose della sorella gemella di Raffaella. Quest’ultima presenta dei capelli lunghi sciolti e sguardo sexy. La location dello scatto è un luogo che conosciamo benissimo, ovvero il giardino di Cellino San Marco. La stessa imprenditrice ha specificato di essere proprio nelle Tenute del padre dei suoi figli. (Continua dopo il post)

Quale sarà stata la reazione di Al Bano?

Ma in tutto questo, quale sarà stata la reazione di Al Bano appena ha visto la foto audace che ha per protagonista Loredana Lecciso? Per caso il Maestro di Cellino San Marco sta gongolando oppure avrà perso la pazienza? Ricordiamo che il cantautore pugliese in più di un’occasione ha fatto sapere di non volere essere oggetto di gossip.

Il gesto della compagna di certo non è passato inosservato al popolo del web, di conseguenza se ne parlerà per molti giorni. La cosa certa che tutti coloro che la seguono sul social hanno apprezzato moltissimo l’immagine. Infatti, in pochissimo tempo il contenuto in questione ha ottenuto migliaia di mi piace e complimenti per il suo corpo tonico. Ma in tutto questo: chi ha scattato la foto?