Temptation Island: Giovanni Arrigoni spiega come sono andate realmente le cose con Katia Fanelli dopo il programma

L’ex tentatore ha parlato del rapporto con Katia Fanelli e di cosa è successo tra di loro dopo la fine del programma

L’anno scorso una delle coppie di Temptation Island era quella formata da Katia Fanelli e Vittorio Collina. Lui era molto innamorato di lei e voleva capire se anche lei lo fosse visto i suoi comportamenti un po’ troppo sopra le righe. Invece, nel villaggio è stato poi lui a prendere una cotta per una delle single: Vanessa.

Così Vittorio ha voluto lasciare Katia e iniziare una relazione con Vanessa, anche se dopo qualche mese è finita perchè lei non era interessata a lui. Katia, invece, ha dimostrato alla fine di essere molto innamorata di Vittorio, anche se nel villaggio si è avvicinata molto al tentatore Giovanni Arrigoni in amicizia.

Giovanni aveva colpito molto Katia, che aveva deciso di eliminarlo dal gioco per rispetto al suo fidanzato. Tuttavia, dopo la fine del programma tra i due il rapporto d’amicizia è continuato tanto da far pensare ad un nuovo amore. Le cose sono, però, andate diversamente e l’ha spiegato proprio Giovanni.

Giovanni: ‘Io e Katia abbiamo litigato’

Giovanni Arrigoni non ha solamente colpito Katia Fanelli, ma anche il pubblico che adesso le segue con grande interesse sui social. L’ex tentatore ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha parlato della sua esperienza a Temptation Island. L’ha iscritto una cara amica e lui ha deciso di partecipare per gioco. Ma ne è stato molto felice.

Infatti, si è trovato benissimo con lo staff che l’ha seguito e supportato. Inoltre, ha legato molto sia con gli altri ragazzi single che con le fidanzate. Con molti di loro i rapporti d’amicizia continuano ancora oggi a distanza di un anno. Ma che cosa è successo con Katia? Giovanni ha raccontato come sono andate le cose.

Innanzitutto, Katia l’ha colpito molto per il suo carattere deciso. Quando lei ha deciso di eliminarlo ci è rimasto molto male ma ne ha capito i motivi. Al di fuori del programma si sono tenuti in contatto e si sono frequentati, ma poi hanno preso strade diverse per delle incomprensioni. Ci sono stati degli screzi che li hanno portati ad allontanarsi definitivamente. Giovanni crede che sia normale che questo accada se due persone con un carattere forte come loro hanno punti di vista diversi. Nonostante tutto le augura il meglio.