Temptation Island, la decisione di Annamaria spiazza i fan, ecco i dettagli

La decisione di Annamaria

Il regolamento prevede che a Temptation Island partecipino sei fidanzati e sei fidanzate che trascorrono 21 giorni separati nel villaggio di Is Morus Relais, in Sardegna. Durante la vacanza sono circondati da tentatori e tentatrici che non perdono occasione di avvicinarsi. Nelle ultime ore, per esempio, Ciavy sta temendo la sintonia di Valentina e Alessandro Basciano.

L’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche le dà tante attenzioni, alle quali lei non era più abituata. I telespettatori, infatti, sperano che possano andare via dal reality insieme. Un’altra coppia che sta appassionando è quella composta da Annamaria e Antonio. Lei è più grande di lui e ha confessato di non lasciarlo per timore di restare sola. Tuttavia sta notando degli atteggiamenti che potrebbero spingerla a mettere un punto.

‘Io per lui ho stravolto la mia vita. Non me lo merito’

La decisione di Annamaria risulta essere inevitabile, dato che il compagno non si sta comportando nel migliore dei modi. I due hanno una notevole differenza d’età, ma ciò non è stato un peso per la relazione. Da quando ha avuto inizio l’avventura, Antonio si è subito ambientato nel nuovo contesto.

Non perde occasione di avvicinarsi alle tentatrici, anche se ultimamente si sta focalizzando su una in particolare. Con quest’ultima sta già oltrepassando il limite. Non a caso al falò Annamaria lo ha visto intento a farsi spalmare la crema. Ha addirittura messo una mano sulla gamba della giovane e nella piscina la stringe molto a sé, incurante di essere impegnato. Come se non bastasse si lamenta della sua storia d’amore, in quanto ha definito Annamaria la sua ex.

L’ascolto di queste dichiarazioni ha spiazzato la diretta interessata, la quale ha pianto in presenza di Antonella Elia. Tra le lacrime ha rivelato che per lui ha cambiato la sua vita. Ha fatto tanti sacrifici per acquistare una casa da condividere con lui. Se non aveva le idee chiare da tempo, doveva dirglielo così non avrebbe fatto dei passi importanti. Sicuramente ne vedremo delle belle.

Precauzioni in periodo di pandemia

La decisione di Annamaria potrebbe cambiare. Del resto il reality andrà in onda fino a fine luglio o inizio agosto. Ragion per cui non è detta l’ultima parola. Per quanto riguarda l’emergenza del Coronavirus, Filippo Bisciglia ha precisato che tutti i componenti del cast sono sani al 100%, poiché sono state fatte tutte le analisi necessarie.