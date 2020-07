Michelle Hunziker, il marito Tomaso Trussardi la sfotte in pubblico: “Sei una regista mancata…” [VIDEO]

Michelle Hunziker ufficialmente in vacanza

Una settimana fa Michelle Hunziker è entrata ufficialmente in ferie. Dopo la lunga esperienza dietro il bancone di Striscia la Notizia, la soubrette svizzera sta trascorrendo le vacanze estive insieme alla sua famiglia allargata. Una stagione televisiva molto travagliata a causa dell’emergenza sanitaria la Coronavirus. Lei che vive in una villa a Bergamo, città maggiormente colpita dalla pandemia, tutti i giorni si recava a Cologno Monzese per registrare le puntate del tg satirico di Antonio Ricci.

Degli appuntamenti privi di pubblico in studio, con la distanza fisica e le mascherine prima di andare in onda. Ora la donna ha tutto il tempo per rilassarsi e trascorrere del tempo coi figli e il marito. E proprio con Tomaso Trussarsi si è resa protagonista di una divertente gag posta su Instagram. Di cosa si tratta?

Michelle e Tomaso Trussardi fanno una cena romantica

Qualche ora fa, tra le Stories del profilo Instagram di Michelle Hunziker è apparso un video che la vede protagonista insieme al marito Tomaso Trussardi. I due innamorati vestiti eleganti so trovano in un ristorante per fare una cena romantica. La conduttrice di Striscia la Notizia si cela dietro ad un calice di vino e col cellualre riprende la sua dolce metà.

Il rampollo della casa di moda ha fatto i complimenti alla moglie per il nuovo filtro utilizzato per fare la Storia. Poi le ha chiesto con gentilezza se si tratta di una nuova tecnica. A quel punto la soubrette elvetica ha detto che si tratta di un filtro ‘vinicolo’. “Allora distorce?”, ha chiesto il padre di Sole e Celeste. Ma la Hunziker ha detto di no affermando che lo fa apparire figo come sempre.

Lo sfottò di Trussardi alla moglie

Ma il divertente siparietto in ristorante non è terminato qui. Sempre sul video postato su Instagram si vede Tomaso Trussardi sfottere Michelle Hunziker davanti a tutti. In che modo? In poche parole l’imprenditore ha detto alla moglie di essere una regista e macchinista mancata.

Battuta ironica che ha scatenato una risata da parte della conduttrice di Al Together Now. L’ennesima dimostrazione che i due sono molto innamorati e spesso si lanciano delle frecciatine solo per il pacere di stuzzicarsi. Ecco la clip in questione: