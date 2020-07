Temptation Island, Andrea commuove il web: ‘Ho amato prima i suoi figli’

Andrea commuove il web

Anche per la settima edizione di Temptation Island Filippo Bisciglia avrà il timone della conduzione. Per il conduttore è un periodo ricco di soddisfazioni sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Presto la compagna lo renderà padre e probabilmente dopo la nascita convoleranno a nozze.

Purtroppo non tutte le coppie possono fare dei salti di gioia a causa di vari problemi. Non a caso il reality aiuta tanti fidanzati a far chiarezza con i propri sentimenti. Anna e Andrea, per esempio, hanno deciso di partecipare per capire se possono trovare un punto d’incontro. I telespettatori hanno da subito apprezzato il ragazzo, soprattutto dopo una dichiarazione sui figli della compagna.

‘Vuole una donna accanto, ma in realtà sarebbe più idonea una coetanea’

Andrea commuove il web dicendo di aver accolto nella sua vita prima i bambini di Anna e poi lei. Nonostante abbia 10 anni in meno rispetto a lei, non ha mai nascosto la predisposizione nell’approcciare con donne mature. Non è mai scattato nulla con una coetanea, però allo stesso tempo non vuole assumersi delle responsabilità.

Infatti Anna vorrebbe provare nuovamente la gioia di diventare madre mentre lui non ne vuole sapere. Ha 27 anni e desidera affermarsi nel mondo del lavoro. Avere un figlio sarebbe un ostacolo per la realizzazione dei suoi progetti. Ha sempre messo le cose in chiaro con la compagna, dunque non ha nulla da rimproverarsi. A differenza degli altri compagni d’avventura, non si è avvicinato in particolare modo a nessuna delle tentatrici.

Pensa solo a divertirsi durante la giornata per poi mettersi in un angolino a riflettere sul rapporto. Il pubblico ha speso belle parole sul suo conto per ciò che ha visto nella puntata di ieri, giovedì 2 luglio. Tuttavia si dovranno attendere 21 giorni per assistere al falò finale di ogni singola coppia. Ragion per cui i colpi di scena sicuramente non mancheranno.

Le differenze d’età

Come Anna e Andrea, anche Sofia e Alessandro hanno dei problemi dovuti soprattutto dall’età. Lei ha 30 anni mentre lui 47, ma entrambi sono genitori di bambini nati da relazioni precedenti. La donna si sta avvicinando molto a un tentatore, al quale ha negato di aver tradito il compagno tempo fa. Davanti all’ennesima bugia l’uomo ha perso le staffe al punto tale da chiedere un confronto immediato. Come andrà a finire? Per scoprirlo non ci resta che attendere.