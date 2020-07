Temptation Island: il web contro Anna, l’inganno ad Andrea non è piaciuto

Anna e Andrea sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island. Il comportamento e le parole della trentasettenne non sono piaciuti per niente al pubblico

Temptation Island: Anna e Andrea in crisi

Una delle coppie di questa nuova, e particolare, edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia è quella formata da Anna e Andrea. Lei ha 37 anni e lui 27. Lei vive con le sue due bambine, che ha avuto quando era molto giovane, mentre lui vive con i genitori. Anna, dopo due anni e mezzo di relazione, vorrebbe qualcosa in più, in particolare il matrimonio e un altro figlio. Andrea, invece, non si sente pronto, vuole affermarsi nel lavoro prima e le ha chiesto tempo.

Sembrava una coppia apparentemente tranquilla, ma poi già nella prima puntata, che è andata in onda giovedì 2 luglio, Anna ha fatto qualcosa che non è assolutamente piaciuto al pubblico a casa. La donna ha finto di interessarsi ad un tentatore portandolo anche nel bagno (dove non ci sono le telecamere) per un paio di minuti. Andrea ha avuto una reazione molto forte e, tornato nel villaggio, ha iniziato a lanciare sedie.

Poi, però, Andrea ha anche scoperto l’inganno in un video successivo in cui Anna si vantava con le sue compagne di viaggio di alcune cose. Questo comportamento ha scatenato i social. Ma vediamo più nel dettaglio che cosa è successo nel secondo video qui di seguito.

Tutti contro Anna

Anna nel secondo video stava parlando con le altre fidanzate vantandosi di come sia un’attrice nata e di saper giocare quando vuole qualcosa. Infatti, lei vuole a tutti i costi un figlio ed è disposta a fare di tutto per questo. Così sta cercando di giocare sui punti deboli del fidanzato, che è molto geloso, per fargli dire e fare quello che vuole. Inoltre, spesso ha ribadito il concetto che Andrea sta molto bene economicamente.

Questo, in primo luogo, ha fatto esasperare Lorenzo Amoruso, uno degli altri fidanzati, che a sentire quelle parole pronunciate da Anna si è messo ad urlare d’improvviso nel pinnettu: “E allora?“. Poi, uscendo con Andrea, gli ha detto di aver visto una donna troppo concentrata su cose materiali e nessun rispetto per l’amore.

Ma Lorenzo non è stato l’unico a scagliarsi contro Anna. Dopo questo secondo video dai social sono arrivati una marea di messaggi contro la donna. Alcuni hanno detto che è pazza, altri che doveva assolutamente lasciare il programma. Insomma, il suo comportamento è stato molto criticato. Voi che cosa ne pensate?