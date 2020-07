Filippo Bisciglia, il retroscena sulla compagna Pamela Camassa: “L’ho quasi tradita ma…”

Filippo Bisciglia torna con Temptation Island

Giovedì 2 luglio 2020 in prima serata su Canale 5 ha preso il via la settima edizione di Temptation Island, una stagione particolare segnata dalla pandemia da Coronavirus. Al timone del reality show delle tentazioni ancora una volta Filippo Bisciglia, reduce dalla sua esperienza ad Amici Celebrities.

Non tutti ricordano che il professionista ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando come concorrente al Grande Fratello 6. Da anni l’uomo è felicemente innamorato con Pamela Camassa, anch’essa ex partecipante del talent show dedicato ai vip. Un legame molto forte che tempo fa si è spezzato perché tra i due artisti è scoppiata una crisi.

Ad un passo dal tradimento

Prima di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà, Filippo Bisciglia aveva una storia con Flora Canto, attuale compagna del comico Enrico Brignano. Dopo qualche anno l’ex gieffino ha intrapreso una relazione sentimentale con Pamela Camassa. Stando al loro racconto, i due si sono visti per la prima volta su una pista di pattinaggio e tra loro ci fu un colpo di fulmine nonostante entrambi fossero impegnati. La coppia sta insieme da diverso tempo e, a distanza di qualche hanno hanno avuto una forte crisi che per fortuna poi hanno superato brillantemente.

In un’intervista realizzata al Maurizio Costanzo Show, il padrone di casa di Temptation Island aveva detto: “Abbiamo avuto una crisi due anni fa ma stiamo insieme da 12 anni, ci sono alti e bassi. È normale. Se sono mai stato sul punto di tradire? Per noi uomini, con la fantasia, è possibile. Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto”.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa desiderano dei figli

Nonostante stiano insieme da diversi anni, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa al momento non vogliono convolare a nozze. Tuttavia la coppia ha il desiderio di mettere al mondo dei figli. A tal proposito giorni fa era iniziata a circolare la voce di una possibile gravidanza della soubrette. Rumor prontamente smentito dall’ex gieffino. In un’intervista al magazine Vero Tv, il conduttore aveva detto che lui e la compagna è come se fossero già sposati.

A loro non serve la firma su un documento per sentirsi una famiglia. “Non potrei mai immaginare la mia vita senza di lei. Anche se i problemi, come in ogni coppia ci sono. Io in casa sono maniaco dell’ordine e rompo parecchio le scatole. A lei, invece, chiedo spesso di impegnarsi ad essere più donna, è importante , specialmente in un legame longevo come il nostro, mantenere sempre vivo il rapporto”, aveva detto l’uomo.