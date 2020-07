Antonella Elia è una furia, Pietro ha già commesso un grave errore

Antonella Elia punta il dito contro il suo uomo ed è tanto arrabbiata

Antonella Elia è una furia, durante la prima puntata di Temptation Island infatti è apparsa infastidita da qualcosa in particolare: un gesto che non si aspettava affatto da parte di Pietro Dalle Piane. Per lei è stato il primo pinnettu, durante il quale ha già capito cosa vuol dire provare tanta rabbia e non potersi sfogare contro il colpevole. La showgirl ha subito affermato che il suo compagno non ha mantenuto una promessa, ha già commesso il primo errore.

Tutte le sue compagne di avventura cercavano di capire cosa fosse successo, invano, perchè Pietro era insieme ad una delle tentatrici, ma a distanza e stavano soltanto parlando. La showgirl però lo guardava delusa, spaventata ed infastidita.

Alla fine ha poi spiegato che avevano un patto ovvero che lui non deve bere e lei non deve fare massaggi a nessuno. Le ragazze insospettite chiedevano cosa ci fosse di male. Soltanto alla fine Antonellina ha spiegato che per chi beve non c’è nulla di strano, per chi non beve come lui, perchè non regge l’alcol, il problema c’è ed è anche importante. Poi è tornata la donna simpatica di sempre affermando che dal cantare dopo una sbronza, al finire a letto con un’altra il passo è breve.

Antonella Elia prossima alle nozze, la proposta in occasione del suo compleanno

Antonella Elia sa che il suo Pietro la ama da morire e che se non involontariamente, mai commetterebbe gesti di questo tipo. A conferma del fatto che l’uomo è innamoratissimo di lei, le sue parole durante il primo falò. In quest’occasione infatti l’attore ha svelato che a novembre del 2019 per il compleanno di Antonella, le ha chiesto di sposarlo.

Lei in realtà non avrebbe mai voluto, perché sembrerebbe essere allergica al matrimonio, ma alla fine gli ha detto di sì. Quindi qualora dovesse andare tutto bene dopo Temptation Island il matrimonio avverrà o a fine 2020 o all’inizio del 2021. Lui ha 10 anni in meno rispetto a lei, ma insieme sognano un futuro che sembrerebbe essere promettente.

Come reagirà Antonella dopo il video del primo pinnettu?

Una volta uscita dal pinnettu, Antonella divertita ha chiesto a chi dei tentatori sarebbe andato un suo massaggio. La promessa prima di entrare a Temptation è stata chiara: no alcol, no massaggi.

Erano passate soltanto 24 ore e l’attore aveva già infranto la prima promessa. Chissà adesso se Antonella deciderà di stravolgere tutto e non rispettare i patti anche lei, oppure farà la brava. Intanto è certo che sono innamoratissimi l’uno dell’altra. Il pubblico è certo che usciranno fuori da quest’esperienza insieme più uniti di prima.