Scandalo a Temptation Island: un tentatore e una tentatrice hanno avuto un flirt

Un tentatore e una tentatrice insieme prima di Temptation Island

Una puntata davvero scoppiettante quella andata in onda ieri sera a Temptation Island. I concorrenti stando a quanto visto hanno subito dato ‘il peggio di se’ e pare sia scoppiata già qualche coppia. La prima ad andare in difficoltà è stata quella formata da Antonio ed Annamaria poi Alessandro e Sofia e Valeria e Ciavy.

Stando alle anticipazioni anche il secondo appuntamento non sarà meno e per il prossimo giovedì si attendono delle grandi novità. Ma a lasciare i fan di Temtpation Island Vip è la rivelazione di un noto personaggio dello spettacolo. Amedeo Verza poche minuti fa ha svelato in anteprima che due concorrenti del programma hanno avuto una notte di passione.

Una coppia avrebbe mentito

Le dichiarazioni di Amedeo Verza, ex partecipante di uomini e donne hanno allarmato i fan di Temptation Island. Attraverso un post sul suo account, il giovane ha lanciato un vero e proprio scoop. Di che si tratta? Pare proprio che un tentatore e una tentatrice prima di sbarcare sull’isola hanno avuto una storia.

Ovviamente, l’influencer non ha specificato i nomi dei ragazzi ma di conseguenza è riuscito a creare una grande curiosità. Poi ha aggiunto che Manila e Alessandro hanno vinto la gara di miss e Mr Temptation Island e le coppie non nip lasceranno il reality uno dietro l’altra. A tenere banco fino alla fine i telespettatori ci penserà Antonella Elia che come abbiamo già visto ieri sera sta mostrando il suo caratterino anche in questa avventura. (Continua dopo la foto)

Riassunto prima puntata di Temptation Island

Già nella prima puntata di Temptation Island non sono mancati i colpi di scena. In particolar modo Sofia e Alessandro sarebbero giunti già al capolinea, infatti il giovane ha chiesto un falò di confronto.

Intanto sull’isola si sono subito fatti notare anche Ciavy e Valeria e dopo tutto ciò che è successo in puntata, il dibattito si è spostato sul web. Nessuno crede alla buona fede di lui che tra l’altro ha anche spoilerato sui social la presunta rottura con la ragazza. Infine, anche tra Andrea e Anna è accaduto il finimondo. Il giovane ha fatto volare sedie dopo che lei si è dichiarata un’attrice nata.