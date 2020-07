Temptation Island, Valeria e Ciavy: polemica contro la tv

Temptation Island, le prime rivelazioni segrete

Temptation Island, dopo la puntata di ieri sera si sono scatenate le polemiche per quanto riguarda la storia tra Valeria e Ciavy, una coppia già in crisi da prima dell’inizio del reality. I due ragazzi sono fidanzati e vivono a Roma, già all’inizio del programma non si sono affatto rispettati. Lui ha legato tantissimo con la tentatrice Beatrice con la quale ha anche trattato argomenti abbastanza intimi e privati spesso non raccontando nemmeno la verità.

La fidanzata c’è rimasta tanto male anche perchè tra un pinnettu e l’altro, ha anche scoperto di essere stata tradita. Il ragazzo in più occasioni ha affermato di avere scoperto che la sua fidanzata lo tiene sotto controllo.

Valeria gli ha clonato WhatsApp, ha attivato la geolocalizzazione per sapere dove si trova. Grazie a questo metodo Valeria ha scoperto che una sera lui non era dove le aveva detto di essere, ma in un albergo in compagnia di una donna. Il ragazzo ha confermato di avere un doppio cellulare e di aver intrapreso diverse conversazioni con altre donne. Questo è ciò che sa anche Valeria, ma le manca qualcosa di molto importante ovvero che lui l’ha tradita.

Temptation Island, sui social si invita a diffidare dalla TV

Temptation Island ha quindi fatto venire fuori una cruda verità che ha fatto stare tanto male Valeria che già durante le prime ore si è resa conto che il suo fidanzato in realtà non la ama. Non sono gli unici ad essere arrivati a questa conclusione perché altre coppie hanno già toccato il fondo.

Per quanto riguarda proprio la loro situazione sui social è scoppiata una calorosa polemica. Molti si sono messi dalla parte di lei, affermando che si merita di meglio sia fisicamente sia mentalmente lei e nettamente superiore a Ciavy. Poi però sul web è successo qualcosa di inaspettato, parenti, amici, insomma persone molto vicine a loro hanno consigliato di non fidarsi di ciò che si vede in tv. Ciò che i ragazzi raccontano è vero, ma il montaggio delle scene può cambiare le cose.

E’ la prima volta che accade, ma cosa si nasconde dietro la polemica?

In poche parole invitano a diffidare della tv perchè secondo quanto loro hanno avuto modo di vedere in TV mandano in onda soltanto ciò che può realmente interessare, mentre il resto no. E’ la prima volta che succede qualcosa di simile, mai nessuno si era schierato contro il programma televisivo rilasciando queste dichiarazioni.

Ciò che conta però è che ad affermare il tutto non sono dei partecipanti, ma persone a loro vicine che magari vogliono difendere uno dei due.