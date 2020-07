Segnalazione su Antonio di Temptation Island: parla una delle sue presunte amanti (FOTO)

La coppia di Temptation Island formata da Antonio e Annamaria sta dando molto scalpore e in queste ore è pervenuta anche una segnalazione contro il ragazzo. I due napoletani sono fidanzati da circa due anni e mezzo e la voglia di partecipare al programma è provenuta più da lei che da lui.

Annamaria, infatti, di anni 43, è alla ricerca di qualche certezza in più, mentre Antonio sembra un vero latin lover, ancora molto interessato a corteggiare altre donne. Proprio per tale ragione, molte fanciulle si son fatte avanti dicendo di aver avuto una storia con lui mentre era fidanzato con l’attuale compagna.

La segnalazione su Antonio

Sul profilo Instagram di Deianira Marzano è apparsa una conversazione intercorsa tra una donna e l’influencer in cui la fanciulla in questione ha palesato di essere stata un’amante di Antonio. Tale donna ha dichiarato di aver avuto una frequentazione, anche abbastanza importante, con il concorrente del reality show nel periodo di dicembre. L’influencer ci ha tenuto a chiarire che questa non fosse affatto la prima segnalazione pervenuta su Antonio di Temptation Island.

Anche altre donne hanno commentato al di sotto dei vari post che lo riguardano dicendo di essere state amanti del napoletano. Tutte queste informazioni hanno posto il protagonista in una posizione davvero scomoda, dato che non può neppure difendersi e replicare. Ad ogni modo, la rabbia di Deianira, e di molte altre persone del web, è andata contro Annamaria.

Annamaria indigna a Temptation Island

A suo avviso, infatti, è inaccettabile che una donna continui a tenere al proprio fianco un uomo che si comporta in questo modo. Il tradimento di una volta sola potrebbe anche essere accettato, ma ripetuti errori risultano davvero imperdonabili. Proprio per questo motivo, Deinaira ha detto che donne del genere meritano di essere tradite perché dimostrano di non avere un briciolo di dignità e di amor proprio.

In effetti, al di là della segnalazione su Antonio, Annamaria aveva già generato scalpore in occasione del video di presentazione a Temptation Island. La donna, infatti, aveva dichiarato di continuare a perdonare il suo uomo in quanto ha troppa paura di rimanere da sola e di ricominciare la propria vita da zero. Tali parole hanno davvero indignato il web e sono risultate come un’offesa all’orgoglio femminile.