Adriana Volpe, la triste confessione su Ogni Mattina. “Purtroppo non lo potrò fare…”

Adriana Volpe non potrà fare le vacanze

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 4 Adriana Volpe ha accettato una nuova sfida televisiva. Da lunedì scorso la nota professionista insieme ad Alessio Viola hanno iniziato la conduzione di Ogni Mattina, il programma mattutino di TV8. Nel nuovo numero del magazine Vero è contenuta una lunga intervista all’ex collega di Giancarlo Magalli che ha parlato molto del nuovo format targato Sky, ma nello stesso tempo a fatto un triste confessione.

“Milano adesso rappresenta la mia quotidianità…L’unico neo è che questa Estate non potrò fare vacanze, visto che sarò sempre in diretta dal Lunedì al Venerdì…”, ha affermato l’ex gieffina. Quest’ultima, tuttavia ha il week-end libero e per questo motivo può fare una breve gita fuori porta con le persone che ama: “Conto di ritagliarmi un po’ di tempo per me e per la mia famiglia…”.

Nessuna crisi col marito Roberto Parli

Dopo aver fatto parte del cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip ed uscita prima per lutto, Adriana Volpe è finita al centro del gossip per una sua presunta crisi matrimoniale con Roberto Parli. I due coniugi hanno vissuto a distanza per l’esperienza che la moglie ha fatto all’interno della casa di Cinecittà, inoltre l’uomo si è infastidito per il comportamento della professionista col giovane modello Andre Denver.

Nonostante questo, pare che i due sono tornati uniti come prima, spazzando via ogni voce su una possibile separazione. Parlando delle indiscrezioni che girano sul suo conto, la conduttrice di Ogni Mattina ha asserito: “Mi fa sorridere tutto ciò perché io e Roberto abbiamo vissuto in due Nazioni diverse per 14 anni e nessuno ha mai detto nulla…Ogni pretesto viene colto per fare uno scoop che non c’è…”. In poche parole tra la Volpe e Parli non c’è nessuna crisi in atto.

Adriana Volpe e la nuova vita a Milano

Intervistata dal periodico Vero, il giornalista ha chiesto ad Adriana Volpe che reazione ha avuto durante il trasferimento dalla Capitale al capoluogo lombardo. Ricordiamo che il format Ogni Mattina in onda su TV8 viene trasmesso dalla sede Sky di Milano.

Rispondendo alla sua domanda, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha detto: “L’arrivo mano nella mano con mia figlia è stato emozionante…Mi ha commosso molto il commento di Gisele appena scese in stazione: ‘Mamma, da oggi inizia la nostra avventura…’”.