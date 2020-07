Ilary Blasi promuove un accessorio per capelli ma il prezzo è esorbitante (FOTO)

Ilary Blasi addio al look sbarazzino, ma sfoggia un accessorio molto costoso

Ilary Blasi, siamo abituati a vederla acqua e sapone, non truccata, non alla moda come tutte le altre donne della TV. Adesso però a quanto pare ha cambiato idea, così come look e ha scelto di stupire tutti mostrandosi come non si è mai fatta vedere in giro. Non ha resistito al dettaglio e così anche gli accessori hanno acquistato un ruolo simbolico ed importante nella sua vita.

L’accessorio che propone è adatto sia alla spiaggia che ad una serata con le amiche, si tratta di una fascia turbante blu di quelle che si stanno usando tanto in questo periodo. Bella sicuramente, attira l’attenzione dei suoi follower anche se non soltanto per la particolarità ma anche e soprattutto per il prezzo. (Continua dopo la foto)

Ilary Blasi, l’armadio è pieno ma mancava proprio la fascia

Ilary Blasi ha quindi scatenato la sua fantasia e quella di coloro la seguono da tantissimo tempo. L’armadio, rivela, è pieno di abiti, tutti adatti a qualunque tipo di impegno e serata o giornata, ma per i suoi capelli non aveva nulla. Così adesso ha deciso di riempire l’armadio anche di accessori che possono essere utili quando vuole essere originale ma anche quando vuole sedurre. Se poi all’accessorio per capelli si abbinano anche orecchini e braccialetti il risultato è stupefacente.

La fascia è l’ideale per coloro che amano uscire di casa sempre in ordine, anzi perfette. Truccatissime, curate ecc. Coloro che invece amano il look semplice e sbarazzino non saranno adatte ad indossarla nonostante sembra essere abbastanza versatile e quindi adatta a tutte le occasioni. A lei sta benissimo, ma come per tutto, i follower hanno da ridire.

Il costo della fascia turbante lascia tutti senza parole

Coloro che hanno avuto da ridire si sono soffermati sul fatto che è una fascia griffata per la quale ha avuto il coraggio di spendere una cifra importante e non da poco. €390 per un accessorio che ovviamente è bello ma che non vale così tanto solo perchè è firmato Gucci. Chiunque quindi le scrive di avere troppi soldi e di essere riuscita anche in questo caso a sprecarne tanti che avrebbe potuto spendere in modo molto più intelligente e diligente.

Altri invece, decisamente dalla sua parte affermano che le sta benissimo e le dona, che magari indossato da chiunque non darebbe lo stesso effetto. Poi ovviamente c’è chi dice di averne acquistato uno simile, ma inutile dirlo, il risultato non è certamente lo stesso.