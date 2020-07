Elodie Di Patrizi, la ‘dichiarazione d’amore’ per Maria de Filippi: “Per me lei è…”

Elodie Di Patrizi e un 2020 da incorniciare

Il copione si sta ripetendo. Dopo il grande successo ottenuto la scorsa estate con il singolo ‘Maragarita’, insieme al fidanzato Marracash, quest’anno Elodie sta spopolando grazie ai brani ‘Guaranà’ e ‘Ciclone’. Nonostante un anno molto complicato per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la Di Patrizi non si può di certo lamentare.

A febbraio ha iniziato la scalata delle classifiche italiane grazie ad ‘Andromeda’, la canzone che ha gareggiato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ora invece, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sta raccogliendo i frutti di una stancante e difficoltosa quarantena dove ha creato due pezzi davvero forti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato l’artista romana.

La Di Patrizi parla del fidanzato Marracash

A quanto pare Elodie ha spiccato il volo diventando una delle artisti italiane più apprezzate nel panorama musicale. Anche dal punto di vista sentimentale non si può lamentare. Infatti da un anno esatto è felicemente fidanzata col rapper siciliano Marracash, con cui ha collaborato la scorsa estate per il singolo ‘Margarita’.

In una recente intervista per il magazine Tv Sorrisi e Canzoni, la Di Patrizi ha parlato molto del suo partner ma anche di Maria De Filippi che ha creduto in lei quando qualcun’altro le ha chiuso le parte in faccia. “Sono molto fiera di stargli accanto. È un uomo onesto, puro e affettuoso, e ci confrontiamo su ogni cosa. Non è scontato che gli uomini siano così”, ha affermato la professionista italo-francese.

Elodie Di Patrizi e le parole al miele per Maria De Filippi

Nel corso della lunga intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, Elodie ha menzionato anche l’artefice del suo successo: Maria De Filippi. La regina della televisione italiana scoprì il suo talento quando la Di Patrizi era solo una concorrente del talent show Amici.

“Maria è un’osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi, lei è come una madre, una mamma giusta per i miei parametri è quella che ti osserva però ti lascia la possibilità di muoverti: è stata questo per me”, ha confessato la compagna di Marracash. Arriverà il ringraziamento da parte della conduttrice Mediaset? Al momento quest’ultima si trova in vacanza ad Ansedonia, in Toscana.