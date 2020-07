Chiara Ferragni, lo scatto delle ultime ore ha scatenato la reazione dei fan (FOTO)

Chiara Ferragni fa lo stesso errore due volte, ma è un errore o un gesto studiato?

Chiara Ferragni super influencer ancora una volta protagonista dei social a causa di uno scatto pubblicato nelle scorse ore che ha fatto arrabbiare i suoi fan. La donna ha pubblicato uno scatto in cui si vede impegnata a mangiare una pizza margherita con vista Lago di Como.

Il dettaglio che non è affatto piaciuto e che le hanno fatto notare subito è che ha una fetta di pizza in mano ma nel piatto è intatta. Da dove arriva questa pizza? L’ha rubata forse a qualcuno? Ma perchè non fare vedere la propria pizza con una fetta in meno piuttosto che creare tutto questo caos?

Anche perchè sembra essere un gioco, una presa in giro dato che il tutto è già successo in passato e adesso capita per una seconda volta. La prima volta i suoi amati follower l’hanno voluta giustificare dicendo che forse si tratta di una questione di svista. La seconda volta però è inevitabile pensare si tratti di un gesto studiato proprio per accendere le polemiche e far parlare di qualcosa. In questo modo comunque gli hater hanno trovato pane per i loro denti e quindi hanno iniziato ad accusarla. Ma cosa farà lei adesso? Risponderà o farà finta di nulla?

Chiara Ferragni scrive in didascalia: Pizza che si rigenera

Chiara Ferragni in realtà aveva già annunciato quello che stava per succedere sotto il post pubblicato su Instagram. La didascalia infatti, scritta in inglese, dice: “Pizza che si rigenera sul lago di Como”. Spunta sotto: la capacità di far resuscitare la pizza appartiene solo a lei, una delle tante risposte dei follower. Altri si chiedono perchè si ostini a prendere in giro ed a far passare i suoi follower stupidi. Altri ancora leggono la sottile ironia e affermano che non si può assolutamente arrabbiarsi per uno scherzo.

Proprio ieri anche Fedez, il marito di Chiara è finito nella bufera a causa di un commento scritto su Instagram sotto la foto del figlio Leone in compagnia di un amichetta. I due giocano e scherzano. Tutto è precipitato quando Fedez ha scritto sotto “crisi cognugale”. Un errore che ovviamente non poteva non fare scalpore.

Come sta Matilda?

I due nei giorni scorsi hanno reso protagonisti i follower di qualcosa di brutto che stanno vivendo in prima persona. Chiara in particolare ha raccontato di essere tanto preoccupata per la sua piccola Matilda.

La cagnolina a quanto pare ha un tumore. Hanno temuto il peggio per lei pensando stesse morendo, invece era soltanto sofferente. Adesso è tenuta sotto controllo e curata h24. Chiara di conseguenza sembra essere più serena, ma il problema non è stato ancora risolto del tutto.