Sarah Jane Olog di Amci ma che fine ha fatto la cantante? (FOTO)

A distanza di tanto tempo dalla sua partecipazione ad Amici ecco Sarah Jane Olog, vediamo cosa fa oggi

Da molto tempo non si vede Sarah Jane Olog, cosa ne è stato della concorrente di Amici? La cantante ha preso parte alla terza edizione del talent, e ha fatto diverse cose da allora. Oggi, a 36 anni, è totalmente diversa e non si è staccata dal mondo della musica, la sua passione.

Nata a Rimini nel 1984, Sarah Jane Olog ha preso parte alla edizione del talent nel 2004. Fu in quella edizione che vinse il l ballerino albanese Leon Cino, appunto ben 16 anni fa. A distanza di tutto questo tempo ritroviamo Sara ancora alle prese con il canto. La giovane ha preso parte come corista nel programma radiofonico SuperMax di Max Giusti. E’ stata anche corista per la famosa cantante Noemi. (Continua dopo la foto)

Sarah Jane Olog ancora oggi canta

Fu grazie a Noemi che venne notata quando partecipò a The Voice of Italy. Fu la cantante a premere il pulsante rosso nel 2015 quando le sentì cantare “When I was your Man”. Quando Noemi premette il pulsante si girarono anche Francesco e Roby Facchinetti.

Anche se ha lavorato con grande soddisfazione con Noemi Sarah poi scelse il team di Facchinetti. Purtroppo, neanche in quel caso riuscì ad ottenere la vittoria, come le era successo ad Amici. Non Sarah si è dovuta accontentare solo dell’entusiasmo di chi l’ha conosciuta e ha ascoltato la sua voce. La ragazza ha ereditato dalla sua famiglia la passione per la musica.

Una famiglia di musicisti quella di Sarah

I genitori sono entrambi cantanti e musicisti, hanno un’orchestra di liscio romagnolo. Uno zio della ragazza è anche cantante lirico, ma non finisce qui! Il nonno suona la fisarmonica e le cugine suonano arpa e violino. Sarah ha iniziato a suonare il pianoforte a soli 4 anni e ha fondato il suo primo gruppo a soli 14 anni.

Oggi è una cantante professionista e scrive anche dei testi, ma è specializzata soprattutto nella stesura musicale. Negli anni il suo look è cambiato ed è più aggressivo rispetto al passato. Al posto della lunga chioma bruna ha un taglio cortissimo che spesso ama colorare. E’ seguita da circa 4500 followers sul suo profilo Instagram e ha una cagnolina di nome Maya. Oltre che su strada Sarah fa spettacoli ovunque in tutta la penisola, sempre seguendo la sua musica!