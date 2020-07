Uomini e Donne, ex corteggiatrice si toglie la fede al dito: matrimonio finito? Il gossip [FOTO]

Tara Gabrieletto e Cristian Galella in crisi

Da qualche giorno Tara Gabrieletto e Cristian Galella sono finiti al centro del gossip. I due coniugi che si sono conosciuti e poi amati all’interno di Uomini e Donne potrebbero dirsi addio. L’ex tronista e l’ex corteggiatore hanno passato insieme diverse peripezie, poi tutte superate brillantemente.

Tuttavia nelle ultime ore gira voce che i due ragazzi sono in crisi e il loro matrimonio potrebbe essere giunto al capolinea. Ovviamente le indiscrezioni che circolano sul loro conto hanno allarmato moltissimo i fan della coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

L’incontro a Uomini e Donne

Era il 2011 quando Tara Gabrieletto scese dalle scale di Uomini e Donne per conoscere Cristian Galella. Da quell’incontro in poi tra i due si instaurò una bellissima complicità al punto che non si sono mai lasciati. Una delle poche coppie salde e vere del dating show di Maria De Filippi e per tale ragione hanno avuto sempre il sostegno dei fan.

Ma da qualche tempo pare che tra i due le cose non vadano bene, tanto che sul web si parla di una possibili crisi matrimoniale. A tal proposito è stata la stessa ex corteggiatrice a rompere il silenzio. Una scelta necessaria per dare una spiegazione a tutte quelle persone che da anni seguono lei e il marito sui vari social network.

La verità di Tara Gabrieletto

Attraverso il suo account Instagram, Tara Gabrieletto si è confidata coi follower spiegando loro il momento complicato che sta vivendo col marito Cristian. Durante il suo sfogo social la ragazza ha parlato di quello che le sta accadendo e in tanti hanno notato l’assenza della fede nell’anulare sinistro. Un gesto che confermerebbe le voci di una crisi sentimentale o di una possibile fine del loro matrimonio.

La Gabrieletto non è propensa a parlare della sua vita privata du IG, tuttavia si è vista costretta a farlo per mettere a tacere le malelingue e stoppare delle fake news su di loro. A quanto pare tra i due coniugi sono sorte delle incomprensioni e il loro rapporto non sta funzionando più come prima. Una situazione ritenuta irreparabile anche sei fan della coppia sperano in un ripensamento da ambo le parti.