Fabio Silvestri e Chiara Ferragni “E’ nato tutto per caso, non l’avevo programmato…”

L’autore del messaggio Ce la faremo, Fabio Silvestri, confessa che tutto è cominciato per caso e che non aveva programmato nulla

Nel corso del lockdown è diventato virale il video di un ragazzo che dal balcone di un condominio gridava a squarciagola “Ce la faremo”. Il suo applauso è stato visto e rivisto fino a diventare emblematico. Il video ha fatto diventare popolare il giovane, che di nome fa Fabio Silvestri. Soprannominato mister Ce la faremo, il giovane è stato ospitato nella trasmissione “Ogni Mattina”.

La trasmissione di Tv8 condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola ha dunque parlato di questa cosa particolare che dato notorietà al giovane. Il giovane ha raccontato di aver detto quelle parole che ricaricare se stesso, ma anche per dare una speranza agli altri. Il suo è stato un gesto di ottimismo e voleva dire alle persone qualcosa che infondesse fiducia.

Fabio Silvestri non aveva programmato quella frase

Il lockdown è stato per tutti un periodo molto particolare. Ritrovarsi da un momento all’altro a stare in casa, chiusi e separati, è stato un trauma per tutti. Il video è stato girato a Roma, nel quartiere Tiburtina, Casalbruciato. Silvestri ha raccontato che è stato stranissimo vedere Roma vuota. Nella sua osservazione ha detto che è come possedere un suv e starsene in disparte.

Fabio ha detto che quella frase gli è uscita spontanea e non ha programmato nulla. In quel momento aveva solo voglia di gridare, di urlare, e quello che gli è uscito è stato questo. Nessun piano dietro, nessuna speculazione o voglia di mettersi in mostra. Quello che è certo è che aveva solamente il desiderio di gridare qualcosa che scuotesse gli altri.

Silvestri è un conducente di autobus

Le tre parole che hanno reso popolare Fabio Silvestri hanno fatto il giro del web e sono stati creati altri video e meme con esse. Con le parole dette da Fabio anche qualche personaggio importante ha voluto fare dei video, come quello fatto da Fedez per svegliare la moglie Chiara. Il rapper le ha detto infatti di svegliarsi con le parole Ce la faremo.

Silvestri ha aggiunto di essere onorato che le sue parole possano aver suscitato qualcosa in Fedez e he le abbia usate per svegliare la moglie. Nella vita Silvestri è conducente di autobus a due piani e va in giro per Roma a far vedere le bellezze della città eterna ai turisti.