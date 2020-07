Emma Marrone “Chi è Sofia? Tormentone a Temptation Island (VIDEO)

Fa impazzire i fan l’imitazione di Emma Marrone sui social che come Antonella Elisa canta “Chi è Sofia?”, il video è il primo tormentone della nuova edizione di Temptation Island

E’ iniziato il programma dei tentatori, ovvero Temptation Island e già ci sono i primi colpi di scena. Come sempre la trasmissione permette a delle coppie di mettersi alla prova per alcune settimane e di vivere separati. Tante le coppie che fino ad oggi hanno superato la prova, ma molte si sono anche lasciate per non riprendersi più.

In questa nuova edizione una delle coppie concorrenti è quella composta da Antonella Elia e Pietro delle Piane. Proprio riguardo alla showgirl una frase detta da lei e ripresa dalla cantante Emma Marrone è destinata a diventare il primo tormentone a Temptation Island 2020. Di quale frase si tratta? Più che una frase è una domanda, fatta dalla Elia dopo aver visto un video di Pietro.

Emma Marrone il suo Chi è Sofia? un tormentone

Le parole “Chi è Sofia?” sono state pronunciate dalla Elia e la Marrone ha deciso di condividere un video creato su Tik Tok. Nel video la cantante fa una parodia della gaffe detta da Antonella Elia durante la puntata. Il video è stato condiviso dalla cantante su Instagram ed è diventato subito virale. La puntata di ieri sera è stata seguita da moltissimi telespettatori e anche la Marrone l’ha guardata.

I post scritti sui social network per commentare quanto stava accadendo nel programma sono stati tantissimi. Così la Marrone ha pensato di sfogarsi sui social e lo ha fatto creando un video condiviso poi da moltissimi utenti. La cantante non è nuova a questo tipo di intrattenimenti, e ha voluto alleggerire la serata con il suo video ironico.

La gaffe della Elia è esilarante

Nel video Emma ha interpretato una delle fidanzate che si trovano nel villaggio della trasmissione, Sofia. Ieri la ragazza è stata delusa per come si è comportato il suo fidanzato. Parlando di sé, in terza persona ha detto che deve amare molto di più Sofia. Il discorso non è stato compreso da Antonella Elia e le ha chiesto chi era Sofia.

La gaffe è stata molto esilarante ed Emma pensato di rifarla dandole una interpretazione molto personale. Il successo del suo video è stato inaspettato ma a dir poco incredibile. Sicuramente si tratta del primo tormentone di questa nuova edizione di Temptation Island Vip. Ma Antonella Elia, che si è scandalizzata perché Pietro ha preso una Vodka Lemon e poi ha fatto la divertente gaffe con Sofia è solo all’inizio!