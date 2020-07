Oroscopo 4 luglio 2020: amore in ripresa per i Pesci, Acquario verso un cambiamento

L’Oroscopo del 4 luglio denota una giornata molto positiva per i nati sotto il segno della Vergine. Ripresa in amore per i Pesci

Oroscopo dei segni da Ariete a Vergine

Ariete. Nel lavoro potrebbero esserci delle situazioni irrisolte o dei piccoli intoppi. Non fatevi prendere dal panico e cercate di affrontare un problema per volta. In amore, invece, c’è un po’ di nervosismo, forse dovuto alla divergenza di opinioni con il partner. Se siete single, invece, provate a circondarvi di persone positive e situazioni semplici.

Toro. Il periodo è molto positivo per quanto riguarda le questioni amorose. Se state pensando di fare dei progetti importanti non tiratevi indietro, questo è il momento di agire. Nel lavoro ci sono molte cose che vi stanno tenendo impegnati. Non lasciate spazio alle questioni futili che potrebbero distogliere la vostra concentrazione.

Gemelli. L’Oroscopo del 4 luglio esorta i nati sotto questo segno a fruttare questo periodo per rimediare a eventuali errori commessi. Se avete deluso il partner in qualche modo, questo è il momento giusto per farvi perdonare. Nel lavoro c’è un progetto importante all’orizzonte, valutate bene ogni singola mossa.

Cancro. Sfruttate questo week-end per staccare un po’ la spina e per godervi gli affetti e la famiglia. Potrebbe esserci qualche piccolo momento di nervosismo, pertanto, sarebbe opportuno mantenere la calma e non lasciarvi condizionare dalle circostanze. Nel lavoro c’è un po’ di noia.

Leone. Molti dei nati sotto questo segno si stanno impegnando in progetti importanti e cambiamenti drastici nella propria vita. Dovete essere cauti e ponderare con attenzione tutti i pro e i contro. Non abbiate fretta di concludere un affare. L’unico modo per non sbagliare mossa è essere cauti.

Vergine. Occhio alle finanze. Molti di voi sono intenzionati a dare una svolta alla propria vita e questo implica una maggiore attenzione al portafogli. In amore c’è un buon recupero, specie in questo fine settimana. Non sono esclusi dei colpi di scena e delle sorprese inaspettate che cambieranno il vostro umore.

Previsioni 4 luglio fino a Pesci

Bilancia. Spesso siete pervasi dalla mania di persecuzione. Non tutti ce l’hanno con voi o sono intenzionati a farvi del mali da un momento all’altro. Rilassatevi un po’ di più, sia in amore sia nel lavoro, altrimenti rischierete di piombare in discussioni sterili e prive di senso. Cautela nel lavoro.

Scorpione. L’Oroscopo del 4 luglio evidenza una forte energia nei nati sotto il segno dello Scorpione. Sarete propositivi e ambiziosi nel lavoro, mentre in amore sarete fantasiosi, caratteristica che non guasta mai. Per un po’ allontanerete i problemi della vita di tutti i giorni e vivrete momenti di spensieratezza.

Sagittario. La giornata comincerà un po’ sottotono. Non relegate a inizio giornata questioni o impegni importanti. Verso la parte intermedia della giornata, però, ci sarà una ripresa e riscoprirete un po’ la carica che avevate perso. Nel lavoro sono in arrivo delle soddisfazioni che tanto aspettavate.

Capricorno. Molti di voi si sentono sul filo di un rasoio, sia in amore sia nel lavoro. Questa situazione vi genera molto stress, pertanto, sarebbe opportuno prendervi una piccola pausa in modo da stare lontano da tutto e tutti. In amore c’è qualche tensione, forse dovuta a delle questioni irrisolte.

Acquario. I nati sotto questo segno potrebbero inaspettatamente vedersi catapultati in una nuova esperienza lavorativa. Se,m in un primo momento, essa vi sembrerà sbagliata e insolita, sappiate che potrebbe rivelarsi in seguito un’ottima opportunità di crescita. In amore bisogna prendere delle decisioni.

Pesci. Fase di recupero e miglioramento per quanto riguarda i sentimenti. Oggi vi sentite molto più sereni e rilassati e pronti ad affrontare anche i piccoli problemi di coppia. Nel lavoro, invece, dovete cercare di essere più decisi e risoluti. Ai superiori non piace mai vedere troppa indecisione.