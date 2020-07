Bianca Guaccero, il disperato appello ad Alessia Marcuzzi: “Dicci tutta la verità…”

Detto Fatto: l’appello di Bianca Guaccero ad Alessia Marcuzzi

Nel penultimo appuntamento stagionale di Detto Fatto, la padrona di casa Bianca Guaccero e il suo collega Jonathan Kashanian hanno parlato di una notizia di gossip che è circolata dopo il lockdown.

Durante la SuperClassifica i due hanno menzionato Alessia Marcuzzi e la presunta crisi matrimoniale col marito Paolo Calabresi Marconi. Infatti, su numerosi portali web e riviste di pettegolezzi si era parlato a lungo di una possibile separazione.

Ma qual’è la verità? A fare chiarezza sulla vicenda di cronaca rosa ci ha pensato lo stesso ex concorrente del Grande Fratello, mentre la professionista pugliese ha lanciato un disperato appello alla Pinella: “Io non ci sto capendo niente. Alessia sei single o no dicci la verità?”. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno detto i due.

Alessia Marcuzzi non è sperata dal marito Paolo Calabresi Marconi

L’argomento principale della SuperClassifica di Detto Fatto in onda giovedì 2 luglio 2020 era la possibile crisi matrimoniale di Alessia Marcuzzi. Proprio quest’ultima faceva parte della della classifica stilata dall’ex concorrente del Grande Fratello. Da settimane, dopo il periodo di quarantena sul web gira voce che la Pinella e il marito siano ad un passo dalla separazione. Ad alimentare il gossip ci hanno pensato due dettagli.

Il primo che la conduttrice Mediaset è andata in vacanza da sola con la figlia Mia. Inoltre la donna ha condiviso degli scatti su Instagram che la mostrano insieme al suo ex Francesco Facchinetti, padre della sua secondogenita. L’ex gieffino ha voluto chiarire il tutto dicendo che lei e il marito sono stati paparazzati insieme: “In realtà Alessia non ha mai confermato e pochi giorni fa ha postato una storia dove lei e la figlia guardavano la tv. Ad un certo punto si sono intravisti dei piedi di un uomo: era il marito”.

Bianca Guaccero e Jonatham Kashanian aspettano chiarimenti

Prima di cambiare argomento, la padrona di Detto Fatto Bianca Guaccero ha voluto lanciare un appello all’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi. “Noi aspettiamo la verità per capire come stanno le cose. Alessia ti prego visti che ci risposti sempre, chiamaci o diccelo nelle storie”, ha affermato la professionista pugliese. Arriverà la risposta da parte della Pinella? Non resta che attendere.