Dodi Battaglia si confessa “La nostra lotta contro il tumore…”

Dodi Battaglia è certamente uno dei volti e delle voci più note all’interno del panorama musicale italiano. Il componente dei Pooh, difatti, ha catalizzato, insieme a tutta la band, le attenzioni di un’intera generazione rimanendo ancora oggi un punto di riferimento emozionante per moltissimi fans.

Non tutti sapranno che, al di là del successo e dei sorrisi che nascono sul palco, possono nascondersi delle atroci sofferenze. Ed è proprio quello che è capitato a Dodi Battaglia i cui ultimi anni sono stati caratterizzati da una lotta difficilissima contro il cancro. Ad essere malato, però, non era lui bensì l’adorata moglie il che rende ancor più difficile ogni cosa. Come vanno le cose oggi? Vediamolo.

Dodi Battaglia, la vicinanza alla moglie

Lottare contro la malattia è già molto complicato. Quando, poi, la malattia colpisce qualcuno a cui siamo molto affezzionati, è ancora più difficile. È proprio questo il messaggio che ha voluto far passare Dodi Battaglia in una delle sue ultime interviste. Un momento difficilissimo della sua vita, il più duro in assoluto dal momento che scoprire di avere il cancro è terribile sotto ogni punto di vista.

Proprio quando la malattia si è palesata, Dodi Battaglia è rimasto accanto alla moglie cercando di essere forte per entrambi nonostante fosse davvero difficile. Ad aiutarli è stata, ha raccontato il Battaglia, la fede in Dio. Tutto sembra essere stato più semplice dal momento in cui, nel 2013, Battaglia ha deciso di partecipare ad un pellegrinaggio a Medjugorje, dove ha pregato la Madonna chiedendole la grazia per la moglie.

L’intervento e la ripresa

Il tumore che aveva colpito Paola Toeschi, la moglie di Dodi Battaglia, era molto aggressivo ed era ben “impiantato” nel corpo della donna. Per cercare una speranza di salvezza, l’unica alternativa è stata l’intervento chirurgico. Un’operazione molto delicata con la quale i medici hanno cercato di asportare tutta la massa tumorale. Dopo l’intervento, tecnicamente ben riuscito, è arrivato il momento di affrontare la riabilitazione, la chemioterapia.

Altro difficile momento, questo, in cui Dodi Battaglia ha raccontato di aver raccolto tutte le forze che gli erano rimaste e di aver aiutato la moglie con una carica di positività quotidiana. Adesso che è passato un po’ di tempo da quei tragici momenti, il cantante racconta di una serenità ritrovata. Il cancro è stato vinto dall’amore e nonostante i controlli periodici necessari è bellissimo essere tornati alla vita semplice di tutti i giorni.