Una Vita spoiler 4 luglio 2020: Telmo scopre che Lucia sta morendo

Imperdibili le anticipazioni Una Vita per la puntata del 4 luglio 2020. Lucia ha provato in tutti i modi a tenere nascosta la verità, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate di giorno in giorno. Ormai, le manca poco da vivere. Eduardo è morto per mano di Ursula, che ha finto di disperarsi soccorrendolo in mezzo alla piazza. Samuel invece è stato ucciso da Cristobal.

Ramon ha finalmente capito di amare Carmen ed è riuscito a dimenticare, almeno in parte, il dolore per la dipartita di Trini. Tuttavia, nella puntata di Una Vita di domani, la cameriera dovrà fare un passo indietro per via di un imprevisto.

Una Vita puntata del 4 luglio 2020

La veglia funebre per ricordare Trini e Celia è pronta e tutti i vicini parteciperanno con commozione. Felipe però non se la sentirà di accettare l’invito di Ramon, che ci rimarrà molto male. Come svelano le anticipazioni di Una Vita, a Calle Acacias si fremerà per il prossimo spettacolo della donna del mistero. Cinta, dal canto suo, non avrà nessuna intenzione di condividere il palco con sua madre Bellita. Anche Josè si tirerà indietro e lascerà che un altro musicista accompagni la consorte.

Purtroppo, nella puntata di domani di Una Vita, Telmo verrà a sapere che la sua amata Lucia sta per morire e che ormai le rimangono pochissimi giorni. A comunicargli l’esito delle analisi sarà il medico. Ursula e il Martinez saranno disperati. La Alvarado invece avrà solo voglia di passare le ultime ore con le persone che più ama. In questa occasione tragica, dirà a Mateo che Eduardo non è il suo vero padre, bensì Telmo.

Genoveva vuole vendetta

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, arriverà il triste momento in cui Genoveva dovrà salutare per sempre Samuel. I vicini si sentiranno in colpa per non averlo aiutato. Liberto in particolare capirà di non aver fatto abbastanza, così come Felipe. Ormai però è troppo tardi. La Salmeron veglierà il corpo del marito e qualcosa improvvisamente cambierà in lei. Genoveva si convincerà che sia colpa dei vicini se il consorte è stato ucciso e così mediterà una tremenda vendetta ai loro danni.

Infine, nella puntata di Una Vita che andrà in onda domani, sabato 4 luglio 2020, Ramon riceverà una lettera indirizzata a suo figlio Antonito. Purtroppo si tratta della chiamata alle armi. Il giovane dovrà presto lasciare Acacias per prestare il suo servizio tra le fila dei soldati in Africa.