Tempesta d’amore spoiler 6-10 luglio 2020: Frenzi vuole partire

Sono ricche di colpi di scena le puntate di Tempesta d’amore in onda su Rete 4 dal 6 al 10 luglio 2020. Andrè verrà a sapere che Linda e Dirk si sono baciati. La donna continuerà a ripensare a quel momento, alimentando i suoi dubbi. Jessica e Henry finalmente si stanno per sposare, ma un imprevisto dovrà far cambiare per forza il loro romantico impegno. Come si può ben immaginare, la colpa sarà di Annabelle.

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Tempesta d’amore delle puntate in onda la prossima settimana, Franzi sarà talmente demoralizzata dalla sua situazione sentimentale da non voler più conoscere e frequentare nessun uomo. La giovane però, dovrà ricredersi.

Tempesta d’amore puntate settimanali dal 6 al 10 luglio 2020 su Rete 4

Negli episodi della prossima settimana, Linda non farà altro che pensare al momento in cui si è lasciata andare con Dirk. Anche se in un primo momento non ha voluto ammetterlo, quel bacio non l’ha lasciata affatto indifferente. Il problema sarà quando Andrè scoprirà quanto successo tra i due. Non è difficile immaginare la sua rabbia. Jessica e Henry stanno per sposarsi, ma non immaginano nemmeno cosa li aspetta. Come svelano le anticipazioni di Tempesta d’amore, la donna si scontrerà con la furia di Annabelle. Tra le due ci sarà un violento litigio che finirà nel peggiore dei modi. Dopo che la perfida bionda le distruggerà l’abito, Jessica non avrà altra scelta che annullare le nozze.

Non saranno finite qui le cattiverie di Annabelle. Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Annabelle fingerà di salvare Luna per fare colpo di Paul. Il suo gesto non passerà inosservato e Paul, per sdebitarsi, le offrirà un aperitivo e una lezione privata. Annabelle sarà così convinta di averlo tra le mani, ma sarà davvero così? Franzi proverà a non pensare all’amore ma finirà per essere ancora a stretto contatto con Tim, che le presterà aiuto per una difficile situazione.

Franzi vuole partire

Nelle puntate settimanali di Tempesta d’amore, Franzi invierà il proprio curriculum per un lavoro nel nord della Germania. Ora vuole pensare alla carriera, lasciandosi alle spalle gli amori sfortunati. Tim però proverà a farle cambiare idea. Jessica alla fine riuscirà a rimediare al danno provocato da Annabelle e sposerà Henry. Dirk continuerà a provocare Andrè e Werner gli consiglierà di non dar peso alle sue parole.

Infine, nelle puntate di Tempesta d’amore che andranno in onda su Rete 4 dal 6 al 10 luglio 2020, il padre di Natascha scomparirà nel nulla. Mentre la giovane sta per andare ad Amburgo, l’uomo le comparirà davanti. Dove sarà stato tutto quel tempo?