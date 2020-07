Pierluigi Diaco piange in diretta a Io e Te e si scusa: “Ho perso lucidità e pazienza” (VIDEO)

Dopo tutto il polverone sollevato contro Pierluigi Diaco, il conduttore, oggi 3 luglio, durante la diretta di Io e Te, si è scusato con tutti per i suoi comportamenti. In questi giorni, infatti, si è molto parlato di alcuni atteggiamenti assunti dal giornalista contro i suoi ospiti.

La sua superbia e arroganza sono state molto criticate, al punto da scatenare una vera bufera sui social. Per tale ragione, approfittando dell’intervista fatta a Flavio Insinna, il presentatore ha voluto chiarire alcuni punti.

Le scuse di Pierluigi a Io e Te

Pierluigi Diaco si è commosso in diretta a Io e Te mentre si è scusato per alcuni comportamenti assunti in questi anni e, in particolar modo, in questo periodo. Il presentatore, mentre intervistava Flavio Insinna, ha preso la parola ed ha detto che anche a lui, come al suo collega, talvolta è capitato di perdere la pazienza. Le persone che ci mettono impegno e dedizione nel proprio lavoro vengono spesso poste in una condizione di stress. Questo è proprio ciò che è capitato a Diaco.

Il presentatore, quindi, ha esortato tutte le persone che, in questi giorni, hanno visto video contenenti reazioni sgradevoli da parte sua a non giudicare sin da subito. Non bisogna mai associare le reazioni spropositate al comportamento di una persona. Talvolta, intatti, capita di innervosirsi e di avere degli sfoghi, questo non vuol dire che una persona è maleducata o inopportuna. (Continua dopo il video)

Il web ancora una volta contro Diaco

Nel pronunciare queste parole durante la puntata odierna di Io e Te, Pierluigi Diaco non è riuscito a trattenere la commozione. Con la voce quasi rotta dal pianto, ha ammesso che se talvolta ha agito in modo impopolare è stato, semplicemente, perché chiedeva aiuto. Fare questo mestiere, dunque, non è affatto semplice come può sembrare al di fuori. Gli utenti del web, però, non hanno molto apprezzato lo sfogo del conduttore.

Su Instagram, infatti, molte persone hanno commentato in modo negativo quanto accaduto durante la trasmissione Rai. Per molti, Diaco avrebbe solo trovato un modo per uscire pulito da tutta questa situazione. Numerosi utenti, infatti, hanno detto di non credere minimamente alle parole del giornalista né, tanto meno, alle sue lacrime. Altri, invece, si sono complimentati con lui per l’ottimo livello di recitazione. Insomma, a quanto pare, questa sembra l’ennesima figuraccia raccolta dal padrone di casa di Io e Te.