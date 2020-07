Una Vita spoiler e trame dal 6 all’11 luglio 2020: Telmo disperato

Arrivano le anticipazioni di Una Vita per le puntate dal 6 all’11 luglio 2020 su Canale 5. Acacias ha visto morire due personaggi maschili, Samuel ed Eduardo. L’Alday è stato ucciso da Cristobal, giunto al quartierino per farla pagare a Genoveva. Eduardo invece è deceduto a causa di un malore improvviso, la cui causa si saprà solo nelle puntate di questa settimana. Addio per sempre anche a Lucia, che chiude gli occhi tra le braccia di Telmo.

Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, l’ex religioso Telmo non saprà come reagire al dolore per la perdita di Lucia e si consolerà con la vicinanza di Mateo. Cinta invece verrà arrestata insieme ai colleghi e accusata di aver falsificato delle banconote. Inoltre, Carmen si renderà conto di non essere amata da Ramon, o almeno questo è quello che crederà la donna.

Una Vita, anticipazioni dal 6 all’11 luglio 2020

Ramon capisce che Cramen è stanca di essere messa da parte e paragonata sempre alla defunta Trini. Temendo di perderla, le fa una dichiarazione d’amore in piena regola. La domestica finalmente si convince che il Palacios tiene davvero a lei. Nelle puntate di Una Vita della prossima settimana, Ramon è pronto a ufficializzare la sua relazione con Carmen, ma un imprevisto lo fa desistere. Antoñito riceve una lettera con pessime notizie. Si tratta della chiamata alle armi per la guerra in Africa.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Ramon viene a sapere che il figlio sta per partire in guerra e così decide di rimandare la festa per l’ufficializzazione della sua relazione con Carmen. Intanto, Cinta viene arrestata con tutti i dipendenti del Caffè del Duende accusata di aver preso parte ad un piano criminale volto a creare banconote false. Per fortuna viene rilasciata grazie all’intervento di Josè. Bellita scopre così che la Dama del mistero è proprio sua figlia e le impedisce di esibirsi.

Cinta rivela di essere la dama del mistero

Nelle prossime puntate di Una Vita, Ursula deve far fronte alle conseguenze dello sfratto. Ormai senza casa, trova impiego presso una pensione dove lavora anche Agustina. Nel frattempo, Ramon chiede a Liberto di poter incontrare il generale che ha chiamato alle armi suo figlio, ma il suo intento finisce nel nulla. Il Palacios sarà molto preoccupato per la sorte di Antonito.

Infine, nelle puntate di Una Vita in onda la settimana prossima, Cinta rivela di essere la Dama del mistero. Tutta Acacias non potrà credere all’assurda notizia. Telmo invece non riuscirà a farsi forza dopo la morte di Lucia.