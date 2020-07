Beautiful, spoiler dal 6 al 10 luglio 2020: Brooke mette in guardia Hope

Arrivano puntuali le anticipazioni della soap opera americana Beautiful delle puntate da lunedì 6 a venerdì 10 luglio 2020 in onda su Canale 5. Il segreto sullo scambio di culle di Beth sta per venire a galla. Flo è stata assalita dai sensi di colpa e ha finito per raccontare a Thomas la verità. Il giovane è rimasto senza parole e si è recato da Steffy per svelarle che Phoebe non è sua figlia.

Nelle puntate di Beautiful di questa settimana, Thomas è andato da Steffy ma, quando l’ha vista in compagnia di Liam, non ha avuto il coraggio di dirle che Beth è in realtà Phoebe. I due si sono riavvicinati dopo la scelta di Hope di firmare le carte per l’annullamento del matrimonio e Thomas ha avuto paura di rovinare tutto. Deciso a dire almeno ad Hope tutto ciò che ha scoperto, cambierà tuttavia idea.

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 6 al 10 luglio 2020 su Canale 5

Cosa succederà nelle puntate della soap opera nel corso delle puntate della prossima settimana? Il giovane Forrester ha scoperto la verità sullo scambio di culle. Zoe e Xander sono ansiosi e preoccupati che Thomas possa rivelare tutto a Steffy e Hope. Il pericolo sembra scampato per quanto riguarda sua sorella, ora felice con Liam, mentre c’è ancora un punto interrogativo sulla Logan Junior. Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Thomas sarà sul punto di raccontarle cosa è davvero successo durante la notte sull’isola di Catalina.

Thomas non se la sentirà di perdere tutto e così deciderà di tacere. Nelle puntate della prossima settimana di Beautiful, il giovane le chiederà di creare una vera e propria famiglia con lui e Douglas. La sua richiesta cadrà nel vuoto, dal momento che la giovane gli risponderà di non essere ancora pronta, dato che è ancora innamorata di Liam e affranta per la perdita di Beth.

Bill chiede scusa a Liam

Continuando con gli spoiler di Beautiful, nei prossimi episodi vedremo Bill andare a casa di Steffy e Liam. In compagnia di Katie, lo Spencer si scuserà con suo figlio, sperando in una riconciliazione. Liam ne sarà felice. Anche se ha annullato il matrimonio con Hope, ora può contare sulla compagnia della ex moglie e passare del tempo con Kelly e Phoebe. In più, avrà anche le scuse di suo padre.

Infine, nelle puntate di Beautiful dal 6 al 10 luglio, Steffy e Liam inviteranno Wyatt e Flo alla casa in spiaggia. La Fulton, vedendo Phoebe, si sentirà di nuovo in colpa. Brooke invece capirà che Thomas non ha chiare intenzioni con Hope.