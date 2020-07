Uomini e Donne: Giovanna Abate rilascia le prime dichiarazioni sulla crisi con Sammy Hassan

Giovanna ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine ufficiale della trasmissione. Ecco come stanno le cose nella coppia appena uscita da Uomini e Donne

Uomini e Donne: è già crisi tra Giovanna e Sammy

Giovanna Abate ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne l’anno scorso quando ha deciso di andare in trasmissione per corteggiare Giulio Raselli. È riuscita ad arrivare fino alla fine, anche se i litigi sono stati tanti, ma Giulio si è innamorato della sua rivale, Giulia D’Urso. Per questo, Maria De Filippi e la redazione le hanno proposto il trono.

Il suo percorso è stato molto avvincente, tanto che la redazione a deciso di farle continuare il trono anche nel periodo lockdown nel nuovo format. Infatti, Giovanna ha potuto sentire Sammy Hassan e Alessandro Graziani e aggiungere alle sue conoscenze l’Alchimista. Alla fine ha deciso di portare Sammy e Davide Basolo e poi ha scelto Sammy.

Sammy le ha fatto uno scherzo il giorno della scelta, ha finto di essere arrabbiato, freddo e distaccato, ha detto di no ed è uscito. Poi, però, è tornato con un mazzo di fiori e la musica regalando a Giovanna il suo lieto fine. Nei giorni successivi la coppia sembrava davvero molto entusiasta e felice di stare insieme. Ma per il compleanno di Sammy è successo qualcosa. Infatti, Sammy rimane a Milano e Giovanna a Roma e non si vedono più.

Giovanna Abate rompe il silenzio

Il fatto che Giovanna non fosse presente al compleanno di Sammy, quando era prevista e, anzi, centrale la sua presenza, ha allarmato subito i fan della coppia. Nei giorni successivi entrambi continuavano a postare foto e storie su Instagram ma senza fare riferimento l’uno all’altra. Giovanna ad un certo punto ha detto di avere bisogno di tempo per se stessa.

Ora, ha rilasciato qualche dichiarazione in più su Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista ha detto che vuole prendersi del tempo per capire che cosa succede nella sua vita e in quella di Sammy. Quando sarà fatta chiarezza sarà lei a spiegare ogni cosa anche per rispetto a quelle persone che la seguono con tanto affetto.

Insomma, al momento non ci sono buone notizie per la coppia. Nel frattempo Sammy è stato visto in compagnia dell’ex fidanzata di Davide Basolo e quest’ultimo continua a battibeccare con Alessandro Graziani sui social. Che cosa ha portato all’allontanamento improvviso di Giovanna e Sammy? Che cosa sarà successo secondo voi?