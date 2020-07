Il Segreto puntate dal 6 al 10 luglio 2020: Pepa scopre la verità su Martin

Il Segreto in onda dal 6 al 10 luglio 2020 su Canale 5 torna ad appassionare i telespettatori con le puntate in replica. Angustias ha tentato di togliersi la vita, piuttosto che finire in manicomio. Tristan ha evitato il peggio, ma la donna è ancora nelle mani di Francisca, decisa a farla internare. Pepa e Tristan sono distanti per colpa delle macchinazioni della Montenegro, mentre Juan ha giurato di non lasciare mai Soledad.

Nelle puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana, Angustias verrà internata per colpa del certificato medico falsificato da Francisca. La Montenegro è riuscita a ottenere ciò che voleva. Pepa vorrà farle visita, ma il medico glielo impedirà ricattandola.

Trame de Il Segreto per la settimana dal 6 al 10 luglio 2020

Lunedì 6 luglio Pepa verrà ricattata dal dottor Julian, che le impedirà di vedere Angustias in manicomio. Raimundo sarà invece alle prese con le cattiverie di Francisca, che farà in modo che l’Ulloa non ottenga i permessi per aprire la locanda. Solo con una somma ingente i lavori si sbloccheranno. Nella puntata di martedì 7 luglio, Juan verrà a sapere che un uomo lo sta cercando, di chi si tratta? Sembra che il forestiero lo conosca molto bene, visto che gli offrirà del denaro per andare a Parigi. Pepa invece, con un sotterfugio, riuscirà a rubare il ricettario del medico.

Nella puntata de Il Segreto di mercoledì, Pepa si intrufolerà nella stanza in cui è stata ricoverata Angustias. Il suo obiettivo è mettere le mani sulla sua cartella medica, per scoprire come ha fatto a far credere a tutti che Martin sia suo figlio. Francisca invece terrà d’occhio Soledad, che continuerà a vedere Juan ignara del pericolo che sta correndo.

Pepa scopre la verità

Giovedì, nella puntata de Il Segreto in onda su Canale 5, vedremo Pepa scoprire la verità su Martin. Grazie alla cartella medica, verrà a sapere che Angustias non è mai stata incinta di quel bambino. A quel punto, deciderà di raccontare finalmente tutto a Tristan, anche se avrà paura che non le creda. Juan rinuncerà a partire e resterà a Puente Viejo per amore di Soledad, promettendole di non lasciarla mai più. Il medico andrà da Francisca ma avrà un infarto.

Infine, nella puntata de Il Segreto in onda venerdì 10 luglio 2020 su Canale 5 del Il Segreto, Francisca farà in modo che Julian muoia perché non gli darà le medicine salva vita. Emilia invece troverà Raimundo in pessime condizioni: qualcuno l’ha picchiato selvaggiamente.