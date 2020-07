Antonella Elia prima di Temptation Island: ‘Sossio Aruta e Serena Enardu mi hanno terrorizzata’

Antonella Elia aveva rilasciato delle dichiarazioni prima di partire per la Sardegna. La showgirl era andata a cercare consigli da Sossio Aruta e Serena Enardu

Temptation Island: Antonella Elia partecipa con il fidanzato Pietro Delle Piane

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una delle coppie protagoniste di questa edizione di Temptation Island che è appena partita su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Loro sono la prima coppia vip, mentre la seconda è formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Antonella e Pietro hanno una relazione da un anno e tre mesi e il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere una loro crisi.

Infatti, durante l’esperienza al Grande Fratello Vip in cui lei era concorrente, Pietro è stato fotografato insieme alla sua ex fidanzata. Antonella ha deciso di credere alla sua buona fede e all’incontro per lavoro e sono andati a convivere. Adesso vogliono mettere alla prova il loro amore in modo definitivo partecipando a Temptation Island in modo da convolare a nozze.

Antonella Elia: ‘Sossio e Serena mi hanno terrorizzata’

Prima di partire per la Sardegna e, quindi, per l’Is Morus Relais, dove si svolgono le registrazioni del programma, le coppie hanno rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Antonella Elia, in particolare, ha avuto modo di confrontarsi con chi quell’esperienza l’ha già fatta. Si tratta di Sossio Aruta e Serena Enardu.

Antonella ha stretto un legame d’amicizia importante con Sossio e Serena nella Casa del Grande Fratello Vip e, quando ha saputo che avrebbe affrontato questo viaggio nei sentimenti, li ha chiamati per avere consigli. Ricordiamo, però, che nè per Sossio nè per Serena le cose sono andate bene in quell’occasione. Ursula aveva lasciato Sossio, Serena aveva lasciato Pago.

Infatti, Antonella ha confessato che dai loro racconti ne è uscita un po’ intimorita. Anzi, Sossio e Serena l’hanno proprio terrorizzata. Serena le ha fatto delle raccomandazioni, mentre Sossio, scherzando, ha detto che sarebbe stato tra i single nel suo villaggio. Quindi la showgirl è partita per questa nuova esperienza con i piedi di piombo, pronta a tutto.

Antonella e Pietro nella prima puntata

La prima puntata ha visto Antonella Elia e Pietro Delle Piane innamoratissimi prima del distacco per i canonici 21 giorni. Le altre fidanzate erano molto invidiose dell’amore che hanno visto in Pietro nei confronti di Antonella. Per il momento, stando ai video della prima puntata, Pietro si è comportato molto bene, anche se ha infranto una promessa: si è concesso un cocktail alcolico.