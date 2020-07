Uomini e Donne, Sammy Hassan si sfoga sul web: ‘Basta, ecco la verità’

Sammy si sfoga sul web

Nonostante Uomini e Donne sia giunto al termine da circa un mese, i fan seguono con interesse le vicende sentimentali dei partecipanti. Si dice che Gemma Galgani abbia interrotto la conoscenza con Nicola Vivarelli per motivi del tutto sconosciuti. Del resto era inevitabile poiché c’erano tanti anni di differenza.

Sicuramente la dama torinese tornerà nello studio per rimettersi in gioco. Non vale lo stesso discorso per la tronista Giovanna Abate, la quale pare che si sia allontanata da Sammy Hassan. Quest’ultimo è stato preso di mira sui social, così ha deciso di intervenire.

‘Quanto è antipatico essere ricoperto di insulti’

Sammy si sfoga sul web per via degli insulti che sta ricevendo a causa della presunta rottura con Giovanna. Essendo molto impegnato con il lavoro e il figlio, l’ex corteggiatore non ha replicato fino a qualche ora fa. Da quando è terminato il programma, i due hanno assunto un comportamento alquanto strano.

Ciò non ha fatto altro che scatenare il gossip, soprattutto l’assenza di lei alla festa di compleanno di Sammy. All’evento hanno partecipato gli amici e alcune ragazze, tra le quali c’era l’ex fidanzata del ‘rivale’ Davide. Giovanna non ha pubblicato né dediche né gli auguri sul suo profilo Instagram. Tutti danno per scontato che la colpa sia di lui, così ha ricevuto una valanga di offese.

Il diretto interessato ha risposto per le rime dicendo di non lasciarsi influenzare dal suo percorso. Ha riconosciuto di essere stato a tratti scontroso e burbero, ma non vuol dire che Giovanna non abbia colpe del loro addio. Per il momento non si sa nulla a riguardo, però è certo che a breve sia l’una che l’altro daranno la propria versione dei fatti.

Il silenzio di Davide

E’ molto probabile che Giovanna e Sammy si siano detti addio prima del previsto. I telespettatori di Maria De Filippi non vedono l’ora di scoprire la verità. Nel frattempo Davide non si è espresso a riguardo e così facendo ha confermato l’idea che in tanti si sono fatti. La sua galanteria e il sapersi porre con garbo hanno catturato il pubblico al punto tale da volerlo sul trono a settembre. La redazione prenderà in considerazione tale richiesta? per scoprirlo non ci resta che attendere.