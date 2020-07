“La strana coppia…”: Ambra Angiolini mostra il fisico, Nino D’Angelo si fa avanti [FOTO]

Nino D’Angelo e il complimento ad Ambra Angiolini

Cosa c’entra Nino D’Angelo con Ambra Angiolini? I fan di entrambi direbbero nulla, invece nelle ultime ore il cantautore napoletano ha fatto un gesto inaspettato nei confronti della compagna di Massimiliano Allegri.

Da una parte troviamo l’icona della musica neo-melodica e ultimamente stretto collega di Gigi D’Alessio. Dall’altra l’ex ragazza di Nono è la Rai e una delle attrici più apprezzate del nostro Paese. Ma cosa è successo tra i due? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

L’attrice in vacanza insieme a Massimiliano Allegri

Ebbene sì, per un certo verso Nino D’Angelo ha avuto a che fare con Ambra Angiolini. Quest’ultima dopo mesi di lontananza dal compagno Massimiliano Allegri per via della quarantena, da qualche giorno si sta rilassando in vacanza con lui. Nel tempo libero la nota attrice ha deciso di tenersi in forma con lo zumba fitness, una delle discipline più apprezzate dal genere femminile. Una disciplina che coniuga la danza allo sport e lo ha voluto far vedere a tutti coloro che la seguono sul social network.

In che modo? Postando dei scatti sul suo account Instagram dove ha messo in bella evidenza il suo corpo tonico e muscoli. Delle foto che hanno trovato il pieno appoggio da parte della famiglia, amici e seguaci. Tra questi anche personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo.

Nino D’Angelo e le parole per Ambra Angiolini

Tra i vari commenti che sono apparsi sotto la foto citata prima, anche quello di Nino D’Angelo. L’icona della musica napoletana ha voluta dare il suo giudizio alla nota attrice riempiendola di complimenti. E se l’ex compagna di Francesco Renga ha ironizzato sulla foto ritoccata, il cantautore partenopeo ha risposto in questo modo: “Fregatene, sei bella e intelligente e questo basta”. E lei ha replicato così: “Il mio mitooooo!”.

Una risposta che ha lasciato a bocca aperta i follower della compagna di Massimiliano Allegri perché non si aspettavano minimamente un commento da parte del professionista. Alcuni, addirittura si sono azzardati a chiedere ad entrambi di fare una collaborazione, tipo condurre uno show musicale. Un esempio lo ha dato il suo collega Gigi D’Alessio che lo scorso autunno insieme a Vanessa Incontrada, altra strana coppia, hanno presentato 20 anni che siamo italiani.