C’è Posta Per Te chiude, la decisione di Maria De Filippi: “Era impossibile…”

C’è Posta per Te non andrà in onda: il motivo

L’emergenza sanitaria per il Covid-19 non ha stravolto solo la stagione televisiva che si è appena conclusa ma anche la prossima. Purtroppo la pandemia ha costretto Maria De Filippi a prendere una decisione clamorosa. Dopo oltre vent’anni, a gennaio il pubblico di Canale 5 non potrà vedere C’è Posta per Te. L’edizione 2020 è stata ufficialmente cancellata e il format è stato chiuso a tempo indeterminato.

Ad annunciare la notizia è stata la stessa conduttrice pavese nel corso di una recente intervista al magazine Oggi. “Ho rinunciato a registrare C’è Posta Per Te. Non sarebbe stato possibile essere coerenti con ciò che il format è. Niente abbracci all’apertura della busta? Impossibile“, ha affermato la moglie di Maurizio Costanzo che a fine agosto festeggeranno le nozze d’argento.

Maria De Filippi rinuncia al suo people show

La scelta di Maria De Filippi non è dettata solo dalla sua ipocondria, ma anche dal fatto che la conduttrice e la sua casa di produzione Fascino non possono garantire a tutti i partecipanti di C’è Posta per Te una sicurezza sanitaria. Quindi, anche se con grande sofferenza la professionista pavese ha rinunciato alle registrazioni.

Intervistata dal settimanale diretto da Umberto Brindani, la moglie di Maurizio Costanzo che al momento si trova ad Ansedonia ha detto: “Ho fatto sei test sierologici, ho preso mille precauzioni, viaggio con guanti e amuchina… ma per lavoro devo vedere tante gente, ed ero terrorizzata all’idea di beccarmi il Covid. Avevo un pulsometro nella borsa e uno nel comodino, provavo di continuo la saturazione”. Cosa manderà in onda Mediaset al posto del people show? Ricordiamo che quest’ultimo da anni è campione d’ascolti.

Le dichiarazioni di Queen Mary al magazine Oggi

Nonostante nel nostro Paese la situazione sta tornando alla normalità, Maria De Filippi ha deciso di prendersi un pausa con C’è Posta per Te. Il popolare people show di canale 5 mancherà dalla televisione per un po’ di tempo.

Le registrazioni che ogni anno vengono fatte in estate sono state stoppate, per questo motivo Queen Mary è già in vacanza in Toscana. “La verità è che non è ancora finita“, ha ammesso amaramente la conduttrice. “Dobbiamo imparare a convivere con questo virus, abituarci al distanziamento e a ragionare in maniera diversa“, ha dichiarato la professionista al periodico Oggi.