Daydremer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 6 al 10 luglio: Sanem delusa da Can

Nuova settimana di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Le anticipazioni relative alle puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio 2020, rivelano che Sanem deciderà di rassegnare le dimissioni a Can ed Emre.

La ragazza successivamente si armerà di coraggio recandosi dal fotografo per confessargli di essere innamorata di lui. Tuttavia, nell’appartamento dell’Aziz farà una brutta sorpresa. Lì lo troverà in compagnia della sua fidanzata Polen. Ricordiamo che la serie viene trasmessa alle ore 14:45 su Canale 5.

Sanem rassegna le dimissioni, Emre e Can non le accettano

Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che Sanem riterrà opportuno di lasciare l’azienda per cui lavora. Quindi la ragazza deciderà di rassegnare le sue dimissioni a Can, che naturalmente le chiederà le ragioni della presa di posizione. La ragazza, però, non farà altro che inventare delle bugie davvero assurde. Così, sia l’affascinante fotografo che il fratello più piccolo Emre si rifiuteranno categoricamente di accettare le sue dimissioni. Nonostante abbia presentato la lettera, la giovane si vedrà costretta a relazionarsi ancora con l’uomo che ama.

In pratica l’aspirante scrittrice dovrà andare casa sua per portare a termine un lavoro. L’attrazione tra i due protagonisti della soap opera turca sarà sempre più forte. Tutti e due, infatti, faranno fatica a negare ciò che sta nascendo tra loro. Successivamente il primogenito degli Aziz incontrerà Aylin e cercherà di convincere Emre a parlare con lei. Il congiunto accetterà di avere un confronto con la perfida imprenditrice. I due finalmente si riavvicineranno e il piano di Can andrà a buon fine.

Sanem delusa perché vede Can con la fidanzata Polen

Gli spoiler di Daydremer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Mevkibe si renderà conto che Ayhan sta impartendo lezioni di yoga a tutte le donne del quartiere. Nulla di grave se non fosse che tra la gente che fa questa disciplina ci sarà anche Aysun. A quel punto andrà su tutte le furie e affronterà Ayhan.

Ovviamente lo scontro sarà inevitabile. Nel frattempo Sanem non avrà più intenzione di dire bugie. Così, si precipiterà nell’abitazione del fotografo per svelargli perché si comporta in modo strano, Inoltre la ragazza vorrà dirgli di essere perdutamente innamorata di lui. Ad aspettarla, però, ci sarà una sorpresa poco gradita. Can, infatti, sarà in compagnia della fidanzata Polen. Cosa farò l’aspirante scrittrice?