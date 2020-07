Ecco perchè Belen ha lasciato Stefano De Martino: “Ha avuto una relazione con la conduttrice di Canale 5….”

Tra la coppia più glamour italiana degli ultimi anni si è messa in mezzo una delle più amate e belle tra le conduttrici televisive. In realtà Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si sarebbero lasciati di comune accordo, ma a causa di un vero e proprio tradimento. Che, dalla reazione della showgirl argentina, durava da mesi nel retro degli studi Mediaset.

Belen ha scoperto la relazione di Stefano con Alessia Marcuzzi

Secondo il sito Dagospia Belen Rodriguez avrebbe scoperto la relazione che il suo Stefano De Martino stava da mesi tenendo, nascondendosi tra gli studi Mediaset, con Alessia Marcuzzi. E il tutto sarebbe proprio avvenuto durante una delle puntate di Amici Celebrities, dove Belen avrebbe intuito – e poi indagato – sugli strani sorrisi e gli sguardi ammiccanti tra i due. La conduttrice di Temptation Island Vip, a sua volta, avrebbe quindi tradito il suo compagno Calabresi.

E c’è quindi un doppio filo che lega le crisi delle due coppie. L’intreccio Belen-De Martino e Marcuzzi-Calabresi ha davvero sconvolto Cologno Monzese. Già nei giorni scorsi, Il Messaggero, aveva ipotizzato che De Martino avesse avuto una relazione con una donna più grande di lui – e la Marcuzzi lo è – senza però riuscire a rivelare il suo nome.

Anche Belen ha una nuova relazione

Belen, che nei giorni scorsi, aveva pubblicato sui suoi canali ufficiali social una frecciata a De Martino, dicendo che l’amore è per persone vere, avrebbe già voltato pagina. Oppure sta solo cercando di vendicarsi del padre di suo figlio Santiago. Sta di fatto che la showgril argentina ha una relazione con un imprenditore napoletano, Gianmaria Antinolfi.

I due sono stati paparazzati all’ombra dei faraglioni di Capri, sul lussuoso catamarano yacht del uomo. Belen negli ultimi giorni è apparsa molto tranquilla, o almeno ha voluto dare questa immagine. Con De Martino aveva deciso, ad ogni modo, di restare in buoni rapporti, per il bene del loro figlio. Ma se la storia del tradimento dovesse venire a galla, sarà molto difficile per i due mantenere ancora contatti stretti.

Dunque un intreccio degno di un film hollywoodiano: da una parte la bella Belen, tradita da De Martino, dall’altra Alessia Marcuzzi, a sua volta traditrice. Al momento non èarrivata nessuna conferma, tantomento, smentita tra tutti gli interessati. Ma sembra che Calabresi abbia chiesto al noto sito scandalistico romano eventuali foto dell’accaduto.