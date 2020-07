Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno avuto una relazione clandestina: scoop di Dagospia e smentita del ballerino

Dagospia sgancia una bomba

Da settimane sul web e sui giornali di pettegolezzi si parla della separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez a causa di tradimenti. Dopo un’indiscrezione su due protagoniste di Made in Sud e una misteriosa bionda, ora è stato fatto il nome di una famosissima conduttrice di Canale 5.

A sganciare la bomba ci ha pensato Dagospia. Una notizia di gossip che sicuramente farà discutere parecchio. In ballo ci sono tre colossi della tv, ovvero oltre al conduttore di Made in Sud e la modella argentina ora nel triangolo è entrata anche Alessia Marcuzzi.

Stando a quanto riportato dal sito di Roberto D’Agostino, la crisi sentimentale che settimane fa c’è stata tra la Pinella e il marito Paolo Calabresi Marconi avrebbe un filo conduttore con la separazione tra i genitori di Santiago. Addirittura si parla di flirt clandestino. Naturalmente il rumor è da confermare visto che si tratta di qualcosa di molto delicato. Qualche ora dopo ha risposto lo stesso Stefano smentendo categoricamente la notizia. Inoltra ha detto di aver telefonato ad Alessia e Paolo ed insieme si sono fatti una risata. (Continua dopo la foto)

De Martino e Marcuzzi insieme e Belen con Gianmaria?

Ma non sono finiti qui gli scoop. E se Stefano De Martino secondo Dagospia avrebbe una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez starebbe frequentando un manager partenopeo che si chiama Gianmaria. Da giorni la modella argentina si trova a Napoli e in tanti avevano pensato che si fosse recata lì per ricucire il rapporto con il ballerino, ma a quanto pare non è così.

Da settimane si sono fatte varie congetture sulla fine della storia d’amore tra i genitori di Santiago. Prima si parlava di un rapporto a quattro, ovvero con la presenza costante del padre e della madre della soubrette. Poi invece è saltato fuori la vicenda tradimento multiplo. Ovviamente la seconda ipotesi è stata nettamente smentita dal diretto interessato. Ora ci ha pensato Dagospia a far agitare le acque con l’ennesima bomba mediatica.

Stefano e Belen sempre più distanti

In tutto questo, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono sempre più distanti. Lui da mesi si è trasferito a Napoli per la conduzione di Made in Sud. Mentre la soubrette argentina si sta abituando a crescere da sola suo figlio Santiago.