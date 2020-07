Meghan Markle svela l’ennesimo retroscena: ”Me lo hanno fatto durante la gravidanza… ”

Meghan Markle torna a tuonare contro la famiglia reale

Nonostante abbia lasciato l’Inghilterra non si placa la guerra tra Meghan Markle, la famiglia reale e i media inglesi. Ogni tanto infatti, quest’ultimi pubblicano delle dichiarazioni fatte passare per inedite riguardo la ragione dell’allontanamento del Principe Harry e sua moglie dalla Royal Family. Ancora oggi, nonostante siano passati diversi mesi dal loro trasferimento in Canada, in tanti si pongono degli interrogativi riguardo a tale vicenda.

Ma su una cosa in particolare non aleggia nessun dubbio: i rapporti tra i due ex Duchi e il resto dei reali inglesi si incrinano sempre di più. Proprio negli ultimi tempi, l’attrice americana ha mosso alcune accuse nei confronti della famiglia del consorte. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

La possibile ragione dell’allenamento di Meghan e Harry dai reali

Sembra proprio che negli ultimi giorni Meghan Markle abbia fatto causa all’Associated Newspapers, ovvero la società proprietaria del Daily Mail. La ragione sembra essere legata alla pubblicazione di una lettera privata. Una missiva risalente al febbraio del 2019, che l’attrice americana avrebbe inviato a suo padre.

Ma i colpi di scena non sono terminati qui, infatti pare che la moglie del Principe Harry ha voluto rivelare altri dettagli sulla vicenda. Stando alle dichiarazioni dell’ex Duchessa di Sussex, la famiglia reale non l’avrebbe protetta dalle aspre critiche ricevute dopo la pubblicazione di quel famoso articolo. In poche parole li ha accusati di averla lasciata sola in pasto ai media inglesi.

Tutto questo sarebbe successo durante la sua gravidanza e, secondo la Markle, renderebbe la situazione ancora più grave. Anche stavolta la Markle ha fatto delle accuse gravissime e dirette alla Regina Elisabetta e la sua famiglia. Inoltre, pare che questo sia uno delle ragioni principali che abbiano portato, a separarsi dal resto della Royal Family.

La Royal Family si difenderà dalle accuse?

Ma non è finita qui, stando ad alcuni tabloid inglesi, nello scrivere la ragione Meghan Markle avrebbe fatto cinque nomi dei suoi amici. Quest’ultimi avrebbero ‘venduto’ delle informazioni utili per il famoso articolo, sul rapporto tra l’ex Duchessa di Sussex e il padre Thomas. In poche parole, sembra che la pubblicazione della scottante notizia sia stata la reale ragione dell’allontanamento definitivo tra genitore e figlia.

Dopo tali accuse, la Royal Family replicherà oppure risolverà la vicenda in modo privato senza dare nulla in pasto ai media internazionali? A questo punto non rimane che attendere ulteriori sviluppi per capire quale decisione prenderà la Regina.