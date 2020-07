Alessandra Amoroso è fidanzata o no? L’indizio social (Foto)

Alessandra Amoroso è indubbiamente tra le cantanti più amate all’interno del panorama musicale italiano. Tantissimi i fans che la seguono praticamente ogni giorno mediante i post che la giovane ama condividere sui social. La Amoroso ha condiviso diversi momenti della sua vita a partire dai momenti felici quando nella sua vita splendeva la luce dell’amore di un uomo.

Da un po’ di tempo a questa parte, però, Alessandra Amoroso non pubblica più post che richiamino alla presenza di un nuovo amore nella sua vita. Ed ecco che i fans si chiedono, in maniera sempre più insistente, se la loro beniamina sia o meno fidanzata. La ragazza non ha mai dato una risposta chiara ma nelle ultime ore, sui social, è apparso un video che potrebbe essere un indizio importante. Di cosa si tratta? Vediamolo.

La vita sentimentale di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso era fidanzata, fino a qualche tempo fa, con Stefano Settepani. La storia con uno dei più stretti collaboratori di Maria De Filippi è durata per diverso tempo per concludersi, poi, alla fine del 2019. La stessa Amoroso aveva comunicato ufficialmente la fine della sua storia difendendola, al contempo, dai tantissimi gossip e dalle varie fake news legate ad una possibile motivazione sulla rottura.

Alessandra Amoroso ha tenuto a precisare che sia lei che il compagno hanno sempre creduto nella possibilità di costruire un futuro insieme. I due ragazzi avrebbero provato in tutti modi a rimanere insieme e a far funzionare la loro relazione ma altri problemi ed incompatibilità sono venute a galla. Nulla a che fare, comunque, con visioni sul futuro differenti come si vociferava.

Il video che scioglie i dubbi

Da quando Alessandra Amoroso è single sono in molti a chiedersi se la giovane lo sia ancora o se sia nuovamente fidanzata. Fino a questo momento, linfatti, a cantante non aveva dichiarato nulla in merito preferendo sviare sull’argomento quando capitava l’occasione. Adesso, però, ha pubblicato un video che, con ogni probabilità, riesce da solo a sciogliere i dubbi sulla sua situazione sentimentale.

In questo video, di cui abbiamo uno screenshot, Alessandra Amoroso si lascia andare sulle note di una canzone, “Single Ladies”, il noto brano di Beyoncè pluripremiato in diverse occasioni. Il messaggio appare chiaro ed evidente: la Amoroso è ancora single per buona pace dei fans che dovranno attendere ancora prima di rivedere la cantante con un uomo a fianco che le faccia battere nuovamente il cuore.