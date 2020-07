Stefano De Martino non ne può più, “Se mi innamoro ve lo dico…”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati al centro del gossip nelle ultime settimane. Non vi è giorno in cui non si parla della fine della loro storia o dei presunti tradimenti di De Martino ai danni della showgirl argentina. Voci piuttosto insistenti, in particolare, avevano attribuito a De Martino un flirt con Alessia Marcuzzi.

Proprio con la conduttrice, il bel Stefano De Martino avrebbe tradito la Rodriguez. Alessia Marcuzzi, quindi, avrebbe un ruolo centrale nella separazione. Peccato che, non potendone proprio più ed esasperato da tutte queste voci, il ballerino ha deciso di parlare e dire la sua bollando come fake news la notizia del flirt con la Marcuzzi. Cos’ha detto? Vediamolo.

La notizia del flirt

Sarebbe trapelata relativamente da poco la notizia secondo cui Belen Rodriguez avrebbe scoperto il tradimento di Stefano De Martino niente poco di meno che con Alessia Marcuzzi. Se, da un lato, si vocifera che la bella argentina si stia già “consolando” tra le braccia di un ricco imprenditore di origini napoletane, dall’altro a De Martino viene appioppato un flirt dopo l’altro.

Poche ore fa lo stesso Stefano De Martino, mediante il suo ufficio stampa, aveva smentito che la bionda con cui era stato visto in barca fosse una sua nuova fiamma. Il ballerino ha spiegato che si tratta semplicemente della fidanzata di un caro amico con cui si stava concedendo qualche momento di relax. La giovane, Emma Scalondro, nulla avrebbe quindi a che fare con la vita sentimentale di De Martino.

Stefano De Martino, ulteriore smentita

Dopo essersi premurato a smentire la notizia che la Scalondro fosse la sua nuova fiamma, Stefano De Martino ha deciso di scendere in campo per difendersi. Stavolta l’oggetto del contendere sarebbe un flirt avuto con Alessia Marcuzzi che, scoperto da Belen, sarebbe stato all’origine della separazione tra i due. Anche in questo caso è arrivata una smentita piuttosto secca, esacerbata non poco dalla situazione di stress del momento.

“Tra tutte le cose che sono circolate sul web in questa settimana” dice Stefano De Martino “questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. Ero al telefono con Alessio e con Paolo e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere”. Il ballerino conclude “Vi prometto che se mi innamoro vi faccio sapere, godetevi l’estate” sottolineando come vorrebbe essere lasciato in pace.