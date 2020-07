Roberto Parli, dedica speciale ad Adriana Volpe (Foto)

Tra le coppie più discusse delle scorse settimane si colloca indubbiamente quella formata da Roberto Parli e da Adriana Volpe. Se fino allo scorso anno i due sembravano uniti ed affiatati più che mai, l’ingresso della conduttrice nella casa del Grande Fratello VIP deve aver scombussolato un po’ tutto.

Il matrimonio di Adriana Volpe e Roberto Parli iniziava a sgretolarsi ma proprio in queste ore, in occasione dell’anniversario di matrimonio, l’uomo fa una dedica speciale alla moglie direttamente sui social. E non è nemmeno la prima volta dacché si parla di crisi. Ricordiamo, infatti, che anche quando ha fatto il compleanno, la Volpe aveva ricevuto i teneri auguri del marito.

La dedica di Roberto Parli per la moglie

Gli anniversari di matrimonio sono avvenimenti importanti e come tali vanno ricordati sempre. Ed è quello che sta facendo Roberto Parli che, a poche ore dal 12esimo anniversario di matrimonio con Adriana Volpe, ha deciso di dedicarle un messaggio speciale sui social. Se è vero, quindi, che il rapporto ha dovuto sopportare non pochi scossoni, pare vero anche che i due siano ancora molto uniti.

“Montecarlo, 3 luglio 2008″ ha esordito Roberto Parli, proseguendo “il primo ‘Sì’ e lunedi 6 luglio 2020 saranno 12 anni dal vero ‘Sì’ a Roma! Zucchero, sale e pepe, questa è la nostra unione. Buon anniversario Adry, amore!”. Queste sono le belle parole che l’uomo ha dedicato alla moglie. I due stanno momentaneamente vivendo lontani perché la Volpe conduce un nuovo programma a Milano dove si è, dunque, trasferita. L’amore, però, prosegue.

La replica di Adriana Volpe

Poteva mai mancare la replica di Adriana Volpe al messaggio di Roberto Parli? Ovviamente no! Difatti, la risposta è arrivata quasi subito, sempre via social ed è altrettanto tenera. Quanto scritto dalla Volpe, però, ha inizialmente generato qualche perplessità nei fans che hanno pensato che la conduttrice di TV8 avesse sbagliato a scrivere la data. Roberto Parli, però, avrà capito benissimo sin da subito.

Adriana Volpe ha scritto, infatti, “Aspettando 06/07/08”. Ma cosa poteva significare si sono chiesti in tanti. Non siamo nel 2008 ma nel 2020 le ha fatto notare qualcuno. A quel punto la donna ha spiegato come quella data, messa così, sia simbolica per lei e per il marito. “Il motto è sempre stato 06/07/08 per un amore sempre in crescita”. A confermare tutto Roberto Parli ha specificato “06 la notte che ci siamo conosciuti, 07 l’anno che ti ho chiesto di sposarmi, 08 il matrimonio”. Auguri alla coppia!