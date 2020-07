Temptation Island: ecco chi sono i tentatori, alcuni già visti a Uomini e Donne

Alcuni tentatori della nuova edizione del programma sono già conosciuti perchè ex corteggiatori di Uomini e Donne. Ecco chi sono

Temptation Island: alcuni tentatori li conosciamo già

Giovedì 2 luglio è andata in onda la prima puntata della settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Oltre alla curiosità nelle coppie protagoniste, i telespettatori e le telespettatrici avevano grande interesse nel scoprire le tentatrici e i tentatori. Infatti, il loro ruolo è molto importante nel villaggio.

Ebbene, per quanto riguarda i tentatori, ai più non sarà sfuggita, ad esempio, la presenza di Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche che molti volevano sul trono. Alessandro ha già colpito una delle fidanzate, Valeria. Lui è ancora single e ha avuto qualche flirt dopo una storia importante da cui è nato un bambino.

Anche Francesco Muzzi lo conosciamo già. Nella prima puntata lo abbiamo visto in qualche ripresa. Lui era andato a Uomini e Donne per Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche, poi di nuovo per Giovanna Abate. Più difficile, invece, ricordarsi di Marco Guercio, ma anche lui aveva partecipato al programma di Maria De Filippi, soltanto nel format di diversi anni fa Ragazzi e Ragazze. (Continua dopo la foto)

Gli altri tentatori

Oltre a questi tre tentatori appena descritti, troviamo anche volti semi noti al pubblico. Stiamo parlando di Alberto Cafarchia, il quale ha partecipato a Mister Italia, e di Giuseppe Salomone, calciatore di serie C in Olanda, che ha già partecipato a diversi reality. Un altro volto abbastanza conosciuto è Simone Garato, cantautore. Inoltre, tra i single anche il 31enne veronese e pallavolista di serie A Francesco Cottarelli.

Uno dei tentatori che si è fatto maggiormente notare, però, è Alessandro Medici, il quale si è intrattenuto spesso nella prima puntata con Sofia, fidanzata di Alessandro. Altri ragazzi presenti nel villaggio sono: Beyba Bohdan, ucraino che vive da dieci anni in Italia con la mamma, Alessandro Ubaldi, modello di 36 anni. Poi ancora Carlo Siano, pugile professionista, e, infine, Davide Lorusso, 27enne di Como. Ad ogni modo, potete conoscerli meglio attraverso il sito Witty Tv (clicca qui).

Nella prima puntata si sono fatti notare in pochi, ma il percorso nell’isola delle tentazioni è ancora lungo. Al momento l’unica presenza che ha fatto scalpore è proprio quella di Alessandro Basciano, il quale ha completamente rapito Valeria, tanto che nel web si parla di un bacio scattato tra i due e, per questo, l’abbandono del programma della coppia Valeria e Ciavy.