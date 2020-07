Temptation Island: le tentatrici della nuova edizione, alcune già note nel mondo dello spettacolo

Alcune delle tentatrici della nuova edizione sono già note. Ecco chi sono

Temptation Island: le tentatrici note nel mondo dello spettacolo

Giovedì 2 luglio è andata in onda la prima puntata di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Quest’anno è un’edizione un po’ particolare dal momento che sono presenti anche due coppie vip. Tuttavia, oltre alle coppie hanno attirato molto l’attenzione anche i tentatori e le tentatrici.

Tra le single pronte a tentare i sei fidanzati nel villaggio dell’Is Morus Relais troviamo volti già noti nel mondo dello spettacolo. Innanzitutto è presente Alessia Cascella, la quale qualche mese fa è andata a Uomini e Donne a corteggiare Giulio Raselli. Poi troviamo Maria Luisa Jacobelli, figlia del famoso giornalista e direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli. Lei ha condotto Top Calcio sul canale 114.

Benedetta Mottola, 21 anni, è una co-conduttrice televisiva e ha partecipato a Ciao Darwin. Così come Angelica Montali, modella di 24 anni che abita a Porto Recanati con la nonna e la bisnonna. È convinta che la sua presenza tragga in inganno, lei in realtà si definisce una ragazza semplice. Infine, un volto noto è anche quello di Federica Mallus, che ha partecipato a Miss Italia, Miss Mondo ed è apparsa sulla copertina di For Man.

Le altre tentatrici

Tuttavia, delle 11 tentatrici che fanno parte del cast della nuova edizione di Temptation Island ci sono ragazze anche poco note e del tutto sconosciute. È il caso di Pavlina Holubova, 33 anni, della Repubblica Ceca, che è arrivata in Italia due anni fa e si è laureata in Psicologia. Anche Ilaria Gallozzi è nuova nel mondo della tv, anche se si occupa di eventi e di managment. Poi ancora Simona Pappalardo è una studentessa che ambisce a diventare una giornalista sportiva.

A completare il gruppo delle tentatrici ci sono, infine, Beatrice De Masi, Francesca Antonelli e Federica Bianca Concavo. Quest’ultima è apparsa in alcuni video di Emis Killa. Tuttavia, nella prima puntata non c’è stata una tentatrice che si è fatta particolarmente notare. Ma se volete conoscerle meglio cliccate qui.

Alessandro si è intrattenuto molto con una tentatrice con la quale era in evidente difficoltà, ma nel pinnettu ha visto un video della sua fidanzata che l’ha fatto molto arrabbiare e l’ha portato a chiedere immediatamente il falò di confronto. Anche Ciavy e Andrea hanno raccontato la loro storia personale ad alcune ragazze, come Antonio ha fatto qualche battutina maliziosa nel gruppo. Forse qualcosa cambierà nelle prossime puntate, il viaggio nei sentimenti è appena iniziato.