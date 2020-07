Nathaly Caldonazzo commenta la nuova edizione di Temptation Island, poi confessa: ‘Per me è stato uno shock’

La nota showgirl ha commentato la nuova edizione ma ha anche ricordato la sua esperienza nel programma con Andrea Ippoliti

Nathaly Caldonazzo commenta la nuova edizione

Come ricorderete bene, Nathaly Caldonazzo ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip l’anno scorso, edizione condotta da Alessia Marcuzzi. La showgirl ha messo alla prova la sua relazione con Andrea Ippoliti, relazione che dopo il programma è finita molto male.

In un’intervista per FanPage.it Nathaly non ha avuto problemi nel dire che secondo lei ci sono già stati comportamenti poco rispettosi nella nuova edizione condotta da Filippo Bisciglia. Ad esempio, lei ha parlato della coppia formata da Antonio e Annamaria. Lui in quello che ha detto e per come si è comportato non ha portato rispetto alla sua compagna.

Invece, tra le altre coppie Nathaly ha trovato che la più bella sia quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Per il momento non abbiamo ancora visto nulla delle dinamiche di questa coppia vip, ma Lorenzo ha ammesso di sentire molto la mancanza della sua compagna e ha consolato i suoi compagni di viaggio in diverse occasioni.

L’esperienza a Temptation Island: ‘Per me è stato uno shock’

Nathaly Caldonazzo ha parlato, inevitabilmente, della sua personale esperienza nel programma. Ovviamente la showgirl ha ringraziato la redazione perchè ha potuto vedere con altri occhi la sua relazione e il suo ex fidanzato. Senza Temptation Island Vip probabilmente sarebbe ancora insieme a lui. Invece, ha scoperto e ha visto cose nel suo compagno che l’hanno stravolta.

Per lei l’esperienza nel programma è stata uno shock. Ogni video in cui lui faceva qualcosa di inappropriato per lei erano “una pugnalata nel petto”. Riferendosi ad Andrea Ippoliti, lei ha detto di aver visto “lo schifo totale, pugnalate di basso stile, senza etica, rispetto ed eleganza“. Quando ha visto fino a che punto è arrivato il suo compagno, allora lì ha avuto la sicurezza di chiudere per sempre perchè ormai “la storia era stata dissacrata”.

Ricordiamo che Andrea Ippoliti nel villaggio si è avvicinato molto alla giovane tentatrice Zoe Mallucci, con la quale ha avuto una frequentazione anche dopo il programma. Tuttavia, la storia è finita dopo che la ragazza ha scoperto che avevano ragione quelli che l’hanno sempre messa in guardia da un uomo come lui. Per Nathaly, Zoe ha fatto il suo “lavoro da tentatrice”, ma il problema poi sono sempre gli uomini che non si rendono conto delle stupidaggini che fanno.