Giancarlo Magalli fredda Carlo Conti con una gaffe incredibile

Giancarlo Magalli: “Voi neri d’America” battuta che fredda conti

Giancarlo Magalli è stato ospite a l’Italia con voi e durante l’intervista alla quale ha partecipato anche Carlo Conti ha gelato lo studio, con una battuta totalmente fuori luogo. Il programma condotto da Monica Marangoni ha visto presenti in via del tutto straordinaria il sindaco di New York Bill De Blasio e i due conduttori Carlo Conti e Magalli.

Quest’ultimo ha sempre affermato di essere amante ed estimatore dell’America tanto da averla visitata più volte insieme alla sua famiglia e alle figlie. Ha affermato addirittura che la figlia più piccola ogni volta che va in America, non vuole ritornare in Italia, preferirebbe rimanere a New York e magari lavorare lì. A questo punto la conduttrice ha dato inizio al collegamento con Carlo Conti non presente in studio. Magalli rivolgendosi a lui lo ha preso in giro chiamandolo nero d’America. Così ha fatto una gaffe tremenda ed è calato il gelo nello studio.

Giancarlo Magalli, la battuta “passa inosservata” e si va avanti

Giancarlo Magalli aveva di fronte a lui, per fortuna, una grande conduttrice Monica Marangoni che è riuscita sviare la cosa chiedendo a Conti che rapporto avesse con l’America e di conseguenza con l’inglese. Il conduttore di Tale e Quale Show ha risposto con una battuta, affermando che il suo inglese è al livello base, quello che insegnano a scuola elementare The pen is on the table.

Poi ha detto che secondo lui l’America è un paese bellissimo, fantastico, che può essere preso tranquillamente come punto di riferimento per qualunque cosa. Soprattutto per coloro che amano la musica, gli Stati Uniti d’America sono lo Stato ideale.

Magalli cerca di recuperare dopo la battutaccia

Conti poi hai raccontato le sue esperienze nella Grande Mela, tutte bellissime e che lo spingono a tornarci. Adesso proprio prima del lockdown sarebbe dovuto andare per uno spettacolo insieme a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, lo spettacolo però è saltato. Nonostante questo spera di ritornare in seguito.

Nel frattempo Magalli ha provato in tutti i modi a recuperare avendo capito molto probabilmente in ritardo ciò che aveva detto, facendo qualche complimento al conduttore e forse è servito a qualcosa. Quindi gli ha fatto tanti complimenti parlando di musica e di esperienze passate del conduttore. Gli ha detto che ha una grandiosa competenza musicale e che questa gli ha permesso di svolgere benissimo il suo compito con la presentazione del festival di Sanremo.