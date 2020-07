Riccardo Scamarcio, fermato dalla polizia, insulti pesanti (FOTO)

Riccardo Scamarcio, un controllo di routine particolare volano le offese

Riccardo Scamarcio nei giorni passati ha vissuto momenti di tensione particolarmente preoccupanti che sono finiti sui social con tanto di allegato. Ci sono delle foto incredibili che non si pensava di poter vedere e sono finite tutte sui giornali ed online. Il tutto è avvenuto a causa di una reazione nervosa, inaspettata ed esagerata da parte dell’attore in occasione di un semplice controllo giornaliero delle forze dell’ordine.

L’attore è stato fermato, come chiunque, per un controllo della polizia ed ha discusso con le forze dell’ordine in modo abbastanza animato proseguendo anche verso degli insulti pesanti. Alla fine del controllo è andato via arrabbiatissimo senza nemmeno una multa. (Continua dopo la foto)

Riccardo Scamarcio: gli agenti lo mandano via senza alcuna penale

Riccardo Scamarcio era a bordo della sua auto quando una pattuglia lo ha fermato, i poliziotti sono scesi dalle loro moto e gli hanno chiesto di esibire i documenti. Fin qui tutto normale, poi sono seguiti attimi di panico, movimentati. Dopo l’alt, ha iniziato a gesticolare parecchio nervoso, così gli agenti gli hanno chiesto perché fosse tanto arrabbiato dato che si trattava di un semplice controllo di routine.

Lui ha iniziare ad inveirgli contro dicendo la qualunque, parolacce comprese. Dopo la consegna dei documenti uno dei due poliziotti gli ha detto di andar via. E così è salito in macchina, senza alcuna multa che gli sarebbe spettata vista la reazione completamente smisurata. Ad ogni modo ci si chiede perché l’attore abbia reagito in quel modo assolutamente strano.

Perchè l’attore ha reagito così? Cosa aveva da nascondere

Sui social si è detto di tutto. Si ipotizza forse non pensava di essere fermato dato che non c’erano ragioni valide, oppure aveva fretta. O forse aveva qualcosa da nascondere? Chissà. Di lui non si sente parlare ormai da tanto tempo. L’ultima persona ad averlo nominato è stata Bianca Guaccero che qualche mese fa aveva detto di conoscerlo da quando aveva 17 anni dato che si erano incontrati sul set di una fiction. Tra loro non è mai successo nulla. Erano soltanto amici oltre che entrambi pugliesi. Lei ai tempi oltre tutto era anche fidanzata.

Per quanto riguarda il piano sentimentale al momento non sappiamo quali ultime esperienze abbia avuto. Sappiamo soltanto che dal 2006 al 2016 è stato impegnato con Valeria Golino. Mentre spostandoci sul piano cinematografico, l’anno scorso è stato protagonista nel film Lo spietato, poi in Non sono un assassino, poi Magari, Il ladro di giorni ed infine The translators.