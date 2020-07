Al Bano fa un’affermazione scioccante “Sto preparando un funerale, ho preso una bara”

Al Bano Carrisi, bara e funerale,ecco a chi si riferisce…

Al Bano Carrisi nell’ultimo periodo è stato al centro di molti programmi e discussioni, ma mai come questa volta ha dato di cui parlare ai giornalisti. Il cantante durante La vita in diretta estate ha lasciato tutti senza parole, telespettatori e conduttori compresi con delle affermazioni incredibili.

Ha raccontato di essere impegnato nell’organizzazione di un funerale e di aver comprato una bara. Ovviamente tutti lo hanno guardato senza parole. In realtà il cantante di Cellino San Marco si riferiva al covid.

Al Bano Carrisi, il coronavirus ha rovinato tutti, adesso è il momento di festeggiare il suo decesso

Al Bano ha aggiunto che il coronavirus ha cambiato la vita di tutti noi, ha creato non pochi problemi, ha limitato tutti, distrutto le vite di famiglie che già stavano male di per sé. Quindi adesso ha inciso sulla bara la data di nascita, si attende soltanto di poter incidere quella della morte. Quando il coronavirus sarà definitivamente estinto, si festeggerà tutti insieme.

Dopo queste spiegazioni in studio i conduttori hanno tirato un sospiro di sollievo perchè avevano già temuto e pensato al peggio. Tra ilarità ed applausi gli hanno dato ragione perchè il covid, la quarantena, la pandemia hanno davvero portato tutti sul lastrico e la situazione è sempre più preoccupante dato che si teme una seconda ondata alla quale non ci sarebbe scampo.

Precisazioni sulla sua situazione economica

Qualche tempo fa, Al Bano aveva lasciato nell’aria un pò di scompiglio a causa di rivelazioni choc che hanno a che fare con la sua situazione economica. Proprio alla fine della quarantena aveva raccontato durante un’intervista, che prende €1400 di pensione che non sono abbastanza per poter vivere. Il suo tenore di vita è troppo elevato per avere una pensione misera, dopo che per tanti anni ha lavorato, versando contributi. Ovviamente le famiglie che vivono con molto meno si sono arrabbiate e lo hanno ricoperto di insulti.

Così ha spiegato che non sta male economicamente, ma che se pensa al fatto che anche se ha sempre guadagnato di più rispetto a qualunque normale lavoro, ha anche pagato molte più tasse. Quindi adesso si sarebbe aspettato una pensione un attimo più interessante. Invece il nulla.

Tra l’altro lui ha diverse terre in Puglia. Mantenerle ha un costo, anche perchè dà lavoro a tante persone. Il covid gli ha creato parecchi problemi e adesso deve risolverli ma con quali soldi se quelli che gli spettano non arrivano e non arriveranno mai?